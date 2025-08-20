Spotify Mixa vous fera sentir comme un vrai DJ : la nouvelle fonctionnalité exclusive aux utilisateurs payants

Spotify continue d'innover. Sur l'application pour smartphone, vous pouvez désormais transformer vos playlists en un véritable set de DJ . Avec la nouvelle fonctionnalité Mix , réservée aux utilisateurs Premium , vous disposez d'une nouvelle façon de gérer les transitions entre les morceaux et de personnaliser le flux musical, au-delà de la simple écoute séquentielle. Le niveau de contrôle créatif , auparavant réservé aux logiciels de mixage, a été considérablement accru : du choix des effets sonores à l'analyse des rythmes pour créer des transitions fluides, chaque playlist devient une expérience unique, idéale pour courir, voyager ou faire la fête. Avec Mixa, vous pouvez transformer n'importe quelle playlist en un ensemble personnalisé. Ouvrez simplement une playlist existante ou créez-en une nouvelle, puis sélectionnez le bouton Mixa dans la barre d'outils. Vous pouvez ensuite activer l' option Auto , qui génère un mix instantané, ou accéder aux paramètres avancés pour sélectionner des transitions personnalisées. Les options disponibles incluent des préréglages comme Fade ou Rise , mais aussi des paramètres plus techniques : volume, égaliseur et effets peuvent être ajustés selon vos préférences. L'interface affiche les ondes sonores et les données rythmiques de chaque morceau, des outils qui aident à trouver le point de transition idéal . Une fois le mix finalisé, vous pouvez l'enregistrer, l'écouter et le partager avec d'autres abonnés Premium , même en mode collaboratif. Pour les débutants en mixage, Spotify propose également des conseils pratiques. La tonalité et les battements par minute de chaque morceau s'affichent automatiquement, ce qui permet un tri plus fluide. Des genres comme la house et la techno se prêtent mieux aux transitions naturelles, mais il est également judicieux de tenir compte de son niveau d'énergie : monter en puissance pour une soirée ou maintenir un rythme soutenu pour un jogging peut faire toute la différence.
La fonctionnalité Mixa est déjà déployée progressivement auprès des utilisateurs de Spotify Premium dans le monde entier. En Europe, elle devrait déjà être disponible pour ceux qui mettent à jour l'application vers la dernière version sur iOS et Android. Si cette nouvelle fonctionnalité ne vous convient pas, vous pouvez désactiver le mode mix à tout moment pour revenir à la lecture traditionnelle . Notez que le lancement de Mixa coïncide avec l' augmentation du prix de Spotify Premium, évoquée il y a quelques jours. À partir de septembre, l'abonnement individuel passera de 10,99 € à 11,99 € par mois. Cette initiative répond également à la concurrence : Apple Music a introduit la fonctionnalité AutoMix avec iOS 26 , qui gère automatiquement les transitions entre les morceaux en analysant leur tempo et leur tonalité. Spotify, quant à lui, privilégie une approche plus flexible, où l'algorithme décide ou intervient directement pour créer des transitions personnalisées.
La fonctionnalité Mixa est déjà déployée progressivement auprès des utilisateurs de Spotify Premium dans le monde entier. En Europe, elle devrait déjà être disponible pour ceux qui mettent à jour l'application vers la dernière version sur iOS et Android. Si cette nouvelle fonctionnalité ne vous convient pas, vous pouvez désactiver le mode mix à tout moment pour revenir à la lecture traditionnelle . Notez que le lancement de Mixa coïncide avec l' augmentation du prix de Spotify Premium, évoquée il y a quelques jours. À partir de septembre, l'abonnement individuel passera de 10,99 € à 11,99 € par mois. Cette initiative répond également à la concurrence : Apple Music a introduit la fonctionnalité AutoMix avec iOS 26 , qui gère automatiquement les transitions entre les morceaux en analysant leur tempo et leur tonalité. Spotify, quant à lui, privilégie une approche plus flexible, où l'algorithme décide ou intervient directement pour créer des transitions personnalisées.
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-07TikTok introduit de nouvelles fonctionnalités pour rendre les auteurs-compositeurs plus visibles
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité