Battlestar Galactica: Scattered Hopes , un jeu vidéo tactique et narratif inspiré de la franchise

Publié le: 19/08/2025 @ 21:34:10: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Annoncé aujourd'hui lors de l'Opening Night Live de la Gamescom , Battlestar Galactica: Scattered Hopes , édité par Dotemu ( MARVEL Cosmic Invasion , TMNT: Shredder's Revenge ) et développé par le studio indépendant Alt Shift ( Crying Suns ) en collaboration avec Universal Products & Experiences, est un tout nouveau jeu vidéo interactif qui rend hommage aux fondamentaux de la franchise, tout en proposant une expérience roguelite innovante où les choix narratifs et tactiques guideront le joueur vers la survie. L'aventure débute début 2026. Vous commandez une flotte de vaisseaux spatiaux fuyant les Douze Colonies, mondes habités par l'humanité. Vous devez échapper à l'anéantissement par les Cylons, une espèce robotique consciente qui s'est retournée contre ses créateurs humains. Votre seul espoir de survie réside dans l'atteinte du puissant vaisseau Battlestar Galactica. Cependant, résister à l'attaque des Cylons tout en empêchant les dissensions politiques ou les conflits internes de diviser vos forces mettra à l'épreuve votre capacité à gérer plusieurs crises à la fois, notamment à identifier les imposteurs qui pourraient déjà se trouver dans vos rangs.
Dans Battlestar Galactica: Scattered Hopes, chaque choix difficile a des conséquences, et chaque partie présente des défis variés. Explorez des planètes et des points d'intérêt galactiques, décidez si vous souhaitez consacrer de précieuses ressources à résoudre des incidents au sein de votre flotte ou à améliorer vos forces, et optimisez le temps de votre équipage en préparant l'assaut ; les vaisseaux cylons ennemis se rapprocheront à chaque action et tour que vous effectuerez. Dès que les redoutables Cylons entrent en contact avec vos forces, la bataille s'engage. Fidèle au thème de la franchise : échapper à un ennemi surpuissant, Battlestar Galactica : Scattered Hopes propose un gameplay de combat innovant, centré sur un concept de survie simple mais essentiel : « résister jusqu'à ce que vous puissiez sauter ». Déployez des chasseurs depuis vos hangars et dirigez-les dans des scénarios de combat en temps réel pour éliminer les Cylons, minimisant ainsi les dégâts infligés à votre vaisseau principal tout en utilisant ses défenses embarquées contre vos menaces les plus graves. Tenez bon jusqu'à pouvoir fuir vers un autre secteur de la galaxie, en choisissant votre destination (et vos récompenses potentielles) en fonction de vos besoins les plus urgents.
Dans Battlestar Galactica: Scattered Hopes, chaque choix difficile a des conséquences, et chaque partie présente des défis variés. Explorez des planètes et des points d'intérêt galactiques, décidez si vous souhaitez consacrer de précieuses ressources à résoudre des incidents au sein de votre flotte ou à améliorer vos forces, et optimisez le temps de votre équipage en préparant l'assaut ; les vaisseaux cylons ennemis se rapprocheront à chaque action et tour que vous effectuerez. Dès que les redoutables Cylons entrent en contact avec vos forces, la bataille s'engage. Fidèle au thème de la franchise : échapper à un ennemi surpuissant, Battlestar Galactica : Scattered Hopes propose un gameplay de combat innovant, centré sur un concept de survie simple mais essentiel : « résister jusqu'à ce que vous puissiez sauter ». Déployez des chasseurs depuis vos hangars et dirigez-les dans des scénarios de combat en temps réel pour éliminer les Cylons, minimisant ainsi les dégâts infligés à votre vaisseau principal tout en utilisant ses défenses embarquées contre vos menaces les plus graves. Tenez bon jusqu'à pouvoir fuir vers un autre secteur de la galaxie, en choisissant votre destination (et vos récompenses potentielles) en fonction de vos besoins les plus urgents.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité