Kirby Air Riders sortira le 20 novembre sur Nintendo Switch 2
Publié le: 19/08/2025 @ 19:22:15: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosNintendo a mis Kirby Air Riders à l'honneur avec un Nintendo Direct entièrement dédié au nouveau jeu de course mettant en vedette la mascotte rose. Réalisé par Masahiro Sakurai et développé par la même équipe que Super Smash Bros. Ultimate, le titre sortira le 20 novembre 2025, en exclusivité sur Switch 2. L'annonce ne s'est pas limitée à la date de sortie : des détails importants ont été dévoilés concernant le gameplay, les modes et le contenu qui accompagneront ce retour très attendu au catalogue de la nouvelle console hybride de Kyoto. Le gameplay allie rapidité et profondeur. Les courses reposent sur des commandes basiques : l'accélération est automatique, le bouton B permet de charger un turbo en dérapant, et le bouton Y active les capacités spéciales des personnages, qui peuvent également servir à détourner les véhicules adverses en mode Essai urbain. Pendant la course, les traînées d'étoiles permettent de développer des stratégies de dépassement, tandis que percuter ses adversaires permet d'accumuler des étoiles bleues pour des boosts supplémentaires. La liste des pilotes, appelée Riders, s'inspire largement de l'univers Kirby. Outre Kirby, dont les attaques spéciales varient selon la couleur choisie, on retrouve le Roi Dadidou et son marteau Jet, Meta Knight et son épée, Waddle Dee, un acolyte rapide et agile, et des personnages plus insolites comme le Chef Kawasaki, qui récupère davantage d'énergie grâce aux en-cas sur le circuit. Le choix des Riders s'associe à celui des véhicules Air Ride, chacun avec des formes, des vitesses et une maniabilité différentes, créant des configurations adaptées à différents styles de jeu. Les circuits regorgent de créativité : du Mur d'Eau avec ses plages et ses toboggans, aux Grottes de Grette dans la jungle enchevêtrée, en passant par le Cyber Circuit futuriste, rempli de lasers et de plateformes mobiles.

Pour les débutants, un mode École de conduite propose des défis conçus pour enseigner les techniques de base et avancées, tandis que les courses standard n'impliquent pas la destruction de véhicules, éliminant ainsi le risque de disqualifications frustrantes. City Trial, qui se déroule sur l'île flottante de Celestia, fait son grand retour. Dans ce mode bac à sable, les joueurs explorent librement différents biomes, collectent des bonus, participent à des événements aléatoires comme des mini-courses ou des derbys, et même à des boss massifs comme Dyna Blade. Après cinq minutes d'exploration, les joueurs accèdent au stade, où leurs compétences accumulées sont mises à l'épreuve lors de compétitions choisies par vote stratégique. Le multijoueur est un autre point fort : Kirby Air Riders accueillera jusqu'à 16 joueurs en ligne et 8 joueurs en local via Wi-Fi, promettant des courses chaotiques et spectaculaires. La variété des modes, des personnages et des véhicules, combinée à un design accessible mais stratégiquement nuancé, fait de ce nouveau chapitre l'une des sorties les plus attendues de la gamme Switch 2.

