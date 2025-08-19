La réinitialisation de Windows (10/11) après la mise à jour d'août est interrompue

Microsoft a confirmé un bug critique dans les mises à jour d'août 2025 pour Windows 10 et 11. Après l'installation des mises à jour de sécurité KB5063875 pour Windows 11 et KB5063709 pour Windows 10, les fonctionnalités intégrées de réinitialisation et de restauration ne fonctionnent plus correctement. Cela affecte plusieurs méthodes de restauration du système, notamment les options « Réinitialiser le PC » et « Résoudre les problèmes avec Windows Update ». Ce bug affecte plusieurs versions de Windows : Windows 11 versions 23H2 et 22H2, Windows 10 version 22H2, ainsi que diverses éditions LTSC de Windows 10 Entreprise et IoT Entreprise de 2019 et 2021. Microsoft travaille sur une mise à jour non planifiée pour les plateformes concernées et prévoit de la publier dans les prochains jours. Selon une entrée dans l'aperçu de Windows Release Health, le problème est considéré comme confirmé et traité en priorité. Une première mise à jour d'urgence pourrait être disponible dès ce soir (19 août). Les utilisateurs qui tentent de réinitialiser leur système via les Paramètres rencontrent des problèmes lors du processus de restauration. Windows n'affiche aucun avertissement indiquant l'échec de la restauration, ce qui sème la confusion chez les utilisateurs. Le système annule automatiquement les modifications sans perte de fichiers personnels.
