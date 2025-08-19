NVIDIA a mis à niveau son application propriétaire

L'application NVIDIA bénéficie cette semaine d'améliorations concernant le remplacement du DLSS, de nouvelles fonctionnalités du panneau de configuration et de mises à jour du projet G-Assist. Par exemple, la dernière mise à jour ajoute des options pour le filtrage anisotrope, l'anticrénelage et l'occlusion ambiante. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'ouvrir l'ancien panneau de configuration NVIDIA pour régler les graphismes dans les jeux classiques. L'outil NVIDIA Surround sera également intégré à l'application. Le remplacement du DLSS peut désormais être configuré globalement, plutôt que jeu par jeu. Les utilisateurs pourront définir des préférences uniformes pour tous les titres pris en charge, et l'interface affichera les paramètres DLSS actuellement actifs.
Autre nouveauté : la technologie Smooth Motion, auparavant réservée aux possesseurs de cartes graphiques RTX 50. Désormais, les possesseurs de RTX 40 en bénéficieront également. Il s'agit d'un modèle d'IA basé sur les pilotes qui fluidifie le gameplay dans les jeux ne prenant pas en charge la génération d'images DLSS. Smooth Motion fonctionne à la fois avec la Super Résolution DLSS et la résolution native, voire avec d'autres upscalers. Selon NVIDIA, cette technologie permet de doubler la fréquence d'images perçue. Quant à l'assistant d'IA G-Assist, NVIDIA a optimisé son modèle : il consomme désormais 40 % de mémoire en moins, sans pour autant affecter les performances. Il est encourageant que le fabricant poursuive ses efforts dans ce sens.
