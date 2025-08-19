Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
NVIDIA a mis à niveau son application propriétaire
Publié le: 19/08/2025 @ 17:07:20: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsL'application NVIDIA bénéficie cette semaine d'améliorations concernant le remplacement du DLSS, de nouvelles fonctionnalités du panneau de configuration et de mises à jour du projet G-Assist. Par exemple, la dernière mise à jour ajoute des options pour le filtrage anisotrope, l'anticrénelage et l'occlusion ambiante. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'ouvrir l'ancien panneau de configuration NVIDIA pour régler les graphismes dans les jeux classiques. L'outil NVIDIA Surround sera également intégré à l'application. Le remplacement du DLSS peut désormais être configuré globalement, plutôt que jeu par jeu. Les utilisateurs pourront définir des préférences uniformes pour tous les titres pris en charge, et l'interface affichera les paramètres DLSS actuellement actifs.

Autre nouveauté : la technologie Smooth Motion, auparavant réservée aux possesseurs de cartes graphiques RTX 50. Désormais, les possesseurs de RTX 40 en bénéficieront également. Il s'agit d'un modèle d'IA basé sur les pilotes qui fluidifie le gameplay dans les jeux ne prenant pas en charge la génération d'images DLSS. Smooth Motion fonctionne à la fois avec la Super Résolution DLSS et la résolution native, voire avec d'autres upscalers. Selon NVIDIA, cette technologie permet de doubler la fréquence d'images perçue. Quant à l'assistant d'IA G-Assist, NVIDIA a optimisé son modèle : il consomme désormais 40 % de mémoire en moins, sans pour autant affecter les performances. Il est encourageant que le fabricant poursuive ses efforts dans ce sens.

index.ks?kelrepository=268
« Nanoleaf présente un nouveau rétroécl...
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-08Des millions de conducteurs pourraient se perdre. Waze leur coupera l'accès à la navigation
16-07Mercedes-Benz vous permettra de parler via Microsoft Teams
08-07Samsung présente de nouveaux systèmes de sécurité dans One UI 8
02-07Raycast arrive sur Windows en version bêta
30-06Fire TV : Amazon bloque plusieurs applications et pas seulement pour des raisons de droits d'auteur
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Logiciels Logiciels
NVIDIA a mis à niveau son application propriétaire
Matériel Matériel
Nanoleaf présente un nouveau rétroéclairage 4D pour téléviseurs
Apple Apple
Apple a déjà lancé la production de l'iPhone 17
Apple Apple
Un nouveau Mac mini arrive avant la fin de l'année avec la puce M5 intégrée
Matériel Matériel
Présentation des écouteurs Samsung Galaxy Buds3 FE
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?