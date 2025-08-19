Nanoleaf présente un nouveau rétroéclairage 4D pour téléviseurs

Nanoleaf a présenté un kit 4D V2 mis à jour pour créer un rétroéclairage TV spectaculaire. Ce nouveau produit, comme la première génération de 2023, se compose d'une bande LED installée derrière le téléviseur et d'une caméra qui synchronise le rétroéclairage avec l'image à l'écran. Contrairement à des solutions comme la Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K, qui coûte environ 400 $, le kit Nanoleaf reste une alternative plus abordable et plus simple. Le Nanoleaf 4D V2 est déjà disponible sur la boutique en ligne de l'entreprise au prix de 100 $. Son prix reste inchangé, mais le kit est désormais disponible en une seule taille : pour les téléviseurs jusqu'à 65 pouces (au lieu des deux options précédentes, jusqu'à 85 pouces). L'entreprise affirme que l'algorithme mis à jour a amélioré la précision des couleurs : les blancs et les couleurs sont plus lumineux et plus saturés.
Le ruban en zigzag est plus léger, plus flexible et plus facile à installer sur le périmètre du téléviseur, sans nécessiter de fixations d'angle. Comme auparavant, il peut être découpé aux ciseaux pour les écrans plus compacts, et le système ajuste automatiquement les effets d'éclairage. Le ruban et la caméra sont connectés à une unité de commande compacte alimentée par USB Type-C. Il prend en charge quatre modes de rétroéclairage : du mode « atmosphérique » doux au mode dynamique avec des transitions de couleurs rapides reproduisant au maximum l'image à l'écran. De plus, l'unité se synchronise avec les applications Nanoleaf pour smartphones et PC, ce qui est très pratique.
