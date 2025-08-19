Apple a déjà lancé la production de l'iPhone 17

La présentation de l'iPhone 17 est prévue début septembre, et de nouvelles données confirment qu'Apple a déjà lancé la production en série des quatre modèles de la gamme. Comme auparavant, Foxconn est le principal fournisseur, mais cette fois, l'entreprise a étendu l'assemblage hors de Chine. Cette mesure permettra à Apple de réduire les risques et d'éviter des droits de douane élevés sur les appareils importés. Selon le China Securities Journal, pour la première fois cette année, l'intégralité de la gamme iPhone 17 sera assemblée simultanément dans deux pays : la Chine et l'Inde. Foxconn se prépare à une forte hausse de la demande et recrute activement en augmentant les primes et les subventions. Ainsi, les employés à temps plein reçoivent une prime de 5 400 yuans (752 dollars), et les employés temporaires, 8 000 yuans (1 114 dollars), plus une subvention de 1 600 yuans (223 dollars).
Pour accélérer le processus d'assemblage, Foxconn a utilisé les installations du groupe indien Tata au Tamil Nadu. Les usines de Tata devraient représenter jusqu'à la moitié de la production totale d'iPhone en Inde. Parallèlement, les exportations indiennes de smartphones connaissent une croissance rapide : elles ont atteint 7,5 milliards de dollars au cours des quatre derniers mois seulement. Les modèles d'iPhone 17 qui seront produits en grande quantité n'ont pas encore été précisés, mais les experts suggèrent que les versions Pro seront prioritaires, car elles constituent traditionnellement l'essentiel des livraisons en raison de leurs fonctionnalités exclusives. Selon les médias, la présentation de l'iPhone 17 aura lieu le 9 septembre, les précommandes débuteront le 12 septembre et les ventes officielles le 19 septembre.
