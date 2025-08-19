Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple a déjà lancé la production de l'iPhone 17
Publié le: 19/08/2025 @ 17:04:36: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa présentation de l'iPhone 17 est prévue début septembre, et de nouvelles données confirment qu'Apple a déjà lancé la production en série des quatre modèles de la gamme. Comme auparavant, Foxconn est le principal fournisseur, mais cette fois, l'entreprise a étendu l'assemblage hors de Chine. Cette mesure permettra à Apple de réduire les risques et d'éviter des droits de douane élevés sur les appareils importés. Selon le China Securities Journal, pour la première fois cette année, l'intégralité de la gamme iPhone 17 sera assemblée simultanément dans deux pays : la Chine et l'Inde. Foxconn se prépare à une forte hausse de la demande et recrute activement en augmentant les primes et les subventions. Ainsi, les employés à temps plein reçoivent une prime de 5 400 yuans (752 dollars), et les employés temporaires, 8 000 yuans (1 114 dollars), plus une subvention de 1 600 yuans (223 dollars).

Pour accélérer le processus d'assemblage, Foxconn a utilisé les installations du groupe indien Tata au Tamil Nadu. Les usines de Tata devraient représenter jusqu'à la moitié de la production totale d'iPhone en Inde. Parallèlement, les exportations indiennes de smartphones connaissent une croissance rapide : elles ont atteint 7,5 milliards de dollars au cours des quatre derniers mois seulement. Les modèles d'iPhone 17 qui seront produits en grande quantité n'ont pas encore été précisés, mais les experts suggèrent que les versions Pro seront prioritaires, car elles constituent traditionnellement l'essentiel des livraisons en raison de leurs fonctionnalités exclusives. Selon les médias, la présentation de l'iPhone 17 aura lieu le 9 septembre, les précommandes débuteront le 12 septembre et les ventes officielles le 19 septembre.
Nanoleaf présente un nouveau rétroécl... »« Un nouveau Mac mini arrive avant la fin ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-08Un nouveau Mac mini arrive avant la fin de l'année avec la puce M5 intégrée
19-08L'iPhone 17e sera vendu à 599 $ comme son prédécesseur
18-08Apple décide de ne pas sortir l'iPhone 18 de "base", il faudrait donc payer plus cher
18-08L'Apple Vision Pro se vend trop mal en raison du manque de contenu
18-08L'Apple Watch bénéficiera d'une refonte majeure en 2026
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Logiciels Logiciels
NVIDIA a mis à niveau son application propriétaire
Matériel Matériel
Nanoleaf présente un nouveau rétroéclairage 4D pour téléviseurs
Apple Apple
Apple a déjà lancé la production de l'iPhone 17
Apple Apple
Un nouveau Mac mini arrive avant la fin de l'année avec la puce M5 intégrée
Matériel Matériel
Présentation des écouteurs Samsung Galaxy Buds3 FE
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?