Un nouveau Mac mini arrive avant la fin de l'année avec la puce M5 intégrée
Publié le: 19/08/2025 @ 17:03:36: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a radicalement modifié le design du Mac mini lors de son lancement avec les versions M4 et M4 Pro, réduisant le boîtier tout en conservant des composants puissants et économes en énergie. Selon les dernières informations, l'entreprise conservera ce format pour le futur modèle, mais le modernisera avec de nouvelles puces : M5 et M5 Pro. Selon des sources d'AppleInsider, un Mac mini portant la référence J873g est en cours de développement. La publication avait précédemment rapporté le test d'un appareil portant l'identifiant J873s, qui appartenait vraisemblablement à la gamme Mac. Pour information, les modèles actuels de Mac mini équipés de la puce M4 portent les références J773g (version de base) et J773s (version avec M4 Pro). Tout cela indique que la commercialisation du Mac mini mis à jour, équipé de puces de nouvelle génération, est quasiment assurée dans un avenir proche.

Hormis le nouveau processeur, il n'y a pas de différences majeures par rapport à la version actuelle. Le principal atout du Mac mini reste son rapport qualité-prix unique. Par exemple, aux États-Unis, la configuration de base avec 16 Go de mémoire combinée et un SSD de 256 Go ne coûte que 499 $, tandis que la version avec le double de stockage coûte 689 $. Le Mac mini plus puissant, équipé de la puce M4 Pro, avec 24 Go de RAM et un SSD de 512 Go, est proposé à environ 1 255 $. Compte tenu de la politique tarifaire agressive d'Apple dans cette catégorie, il y a de fortes chances que les versions M5 et M5 Pro maintiennent un prix compétitif. Si tel est le cas, le nouveau Mac mini pourrait bien devenir l'un des meilleurs PC de bureau compacts de 2025, à condition que l'entreprise le lance avant la fin de l'année.
