Présentation des écouteurs Samsung Galaxy Buds3 FE
Publié le: 19/08/2025 @ 17:02:55: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSamsung a élargi sa gamme d'écouteurs sans fil avec le modèle Galaxy Buds3 FE, disponible à 150 $. Ce nouveau produit est doté d'un haut-parleur plus grand, d'un système de réduction active du bruit, de la fonction Crystal Clear Call utilisant des microphones et des algorithmes d'IA pour supprimer le bruit ambiant, de l'intégration de l'intelligence artificielle Galaxy AI pour contrôler les commandes vocales, d'une fonction de traduction en temps réel, d'un écouteur de 5 grammes, d'une autonomie allant jusqu'à 6 heures ou 24 heures avec un étui de charge, d'un adaptateur sans fil Bluetooth 5.4, de la prise en charge des codecs audio SSC, AAC et SBC, ainsi que d'une protection contre l'humidité et la poussière conforme à la norme IP54.

