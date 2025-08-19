Test GOST of Time (Nintendo Switch) - Seul face à vous-mêmes

Publié le: 19/08/2025 @ 13:22:02: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Un personnage prétendant venir du futur a besoin de pilules et vous êtes chargés de les récupérer. Mais c'est impossible de prime abord : Chaque niveau vous propose un certain nombre de clones avec lesquels jouer et vous demande de résoudre des énigmes. Le but ultime est qu'au moins un clone récupère une pilule quelque part dans le niveau, et qu'au moins un personnage, qui n'est pas forcément le même, atteigne le portail de sortie. Les énigmes commencent très simplement : un clone se tient sur une plaque de pression pour ouvrir une porte, et le suivant la traverse pour atteindre la sortie. La complexité augmente progressivement, avec des ennemis à éviter ou à tuer, des corps à projeter sur des plaques de pression, et une arme à utiliser pour riposter contre vos adversaires… ou vous-même. Il y a même un combat de boss à la fin de chaque monde. À la fin du jeu, vous vous retrouverez à devoir enchaîner les actions de plusieurs clones à travers des énigmes de programmation délicates, manipuler les causalités pour modifier le comportement des ennemis et gérer de grandes configurations de niveau dont la portée complète ne peut même pas être vue en zoomant complètement la caméra. Ces larges niveaux peuvent poser problème, car chaque parcours est chronométré une minute et il arrive fréquemment que nous n'ayons pas le temps suffisant pour atteindre notre objectif du premier coup.
