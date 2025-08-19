Se connecter  
L'iPhone 17e sera vendu à 599 $ comme son prédécesseur
Publié le: 19/08/2025 @ 13:12:32: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'iPhone 16e s'est hissé parmi les smartphones les plus vendus en Europe, se classant neuvième du classement. Le prochain modèle, l'iPhone 17e, attendu pour 2026, devrait donc recevoir un accueil tout aussi chaleureux. L'annonce officielle de l'appareil est prévue pour le premier semestre de l'année prochaine, mais des sources internes ont déjà partagé ses principales spécifications. D'après les fuites, Apple abandonnerait à nouveau l'écran à taux de rafraîchissement élevé, misant sur d'autres paramètres. Selon Digital Chat Station, l'iPhone 17e conserverait un écran OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de 60 Hz et la technologie propriétaire Dynamic Island. L'appareil sera équipé de la puce A19, mais il est possible qu'Apple utilise une version allégée du processeur avec des cœurs graphiques réduits, comme c'était le cas avec l'A18 de l'iPhone 16e. Concernant les appareils photo, aucun changement radical n'est attendu : au lieu d'un double module, le smartphone, selon les rumeurs, ne recevrait qu'un seul capteur principal de 48 MP. La caméra frontale sera de 12 mégapixels et la compatibilité Face ID sera conservée. Le prix n'a pas encore été divulgué, ce qui n'est pas surprenant, car l'information ne provient pas directement d'Apple, mais de sa chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, une source interne souligne que l'iPhone 17e sera l'option la plus abordable de la gamme. Même si son prix reste à 599 $, comme son prédécesseur, l'appareil peut paraître surévalué, compte tenu du fait qu'il sera limité à un écran 60 hertz et à un seul appareil photo arrière. En revanche, l'iPhone 16e, malgré tout cela, est très prisé.
