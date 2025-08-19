Le vice-président de Xbox fait allusion à un service de cloud gaming moins cher

Microsoft envisagerait de rendre son offre de cloud gaming pour Xbox plus accessible à l'avenir. Actuellement, le streaming de jeux est uniquement disponible via l'abonnement premium Xbox Game Pass Ultimate. Dans un podcast officiel Xbox, Jason Ronald, vice-président de la division Next Generation chez Microsoft, a laissé entendre qu'un modèle plus abordable était envisageable. Cela rendrait le cloud gaming, auparavant réservé à l'abonnement le plus cher, plus attractif et accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs. Lors d'un entretien avec Ronald, Jason Beaumont, vice-président de l'expérience utilisateur chez Xbox, a expliqué l'orientation stratégique : Microsoft souhaite proposer un maximum de jeux sur un maximum d'appareils. Le cloud gaming est particulièrement adapté pour permettre à un plus grand nombre de personnes à travers le monde d'accéder à du contenu. L'expansion dans d'autres pays et la disponibilité sur différents appareils sont des priorités. Ronald a souligné que de nombreux joueurs utilisent l'Ultimate Pass pour jouer sur mobile ou pour compléter leurs jeux via le cloud. Fort de ce constat, Microsoft envisage de créer de nouvelles options plus économiques et plus faciles d'accès. Cependant, il n'a pas présenté de projet concret d'abonnement dédié exclusivement au streaming.
