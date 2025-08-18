Un mod permet d'effectuer du parkour dans The Elder Scrolls V Skyrim

Publié le: 18/08/2025 @ 16:05:08: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Le mod PC « SkyParkour » a reçu sa troisième mise à jour et propulse le système de parkour, absent du jeu principal, vers un niveau supérieur. Les mécaniques, rappelant des jeux comme « Mirror's Edge » ou « Assassin's Creed », sont disponibles en vue à la première et à la troisième personne, comme le révèle la dernière bande-annonce. Qu'il s'agisse d'explorer les environs depuis les airs, de s'échapper, de faire des vols à la tire ou d'attaquer furtivement, « SkyParkour » offre de nombreuses possibilités, que ce soit avec une arme ou à main levée. Vous pouvez également escalader des corniches, ce qui facilite l'alpinisme. Le mod peut être activé et désactivé selon vos besoins et offre de nombreuses options de modification, comme la vitesse des animations ou la sensibilité globale, permettant ainsi une ascension automatique.
