Apple décide de ne pas sortir l'iPhone 18 de "base", il faudrait donc payer plus cher

En 2026, Apple apportera des changements majeurs à sa gamme d'iPhone. Selon un récent rapport, l'entreprise abandonnera la version de base de l'iPhone 18. Cela signifie que les utilisateurs devront s'attendre à des prix plus élevés pour cette mise à niveau. Cependant, au lieu du smartphone « basique » habituel, deux nouveaux appareils seront ajoutés à la série, ce qui donnera une annonce particulièrement importante. Rappelons que cette année, l'iPhone 17 Air remplacera la version « Plus ». L'année prochaine, Apple poursuivra ce remaniement : la gamme d'iPhone 18 ne comportera plus le modèle de base habituel. À première vue, on pourrait penser que le nombre de flagships sera réduit à trois, mais ce n'est pas le cas. La série comprendra également le premier iPhone pliable, dont le prix, selon certaines sources, se situera entre 2 000 et 2 500 dollars.
Avant cela, au premier semestre 2026, l'iPhone 17e, successeur de l'iPhone 16e, sera présenté. Ce nouveau produit offrira des spécifications avancées à un prix relativement abordable pour Apple, mais il reste à déterminer s'il offrira le même rapport qualité-prix que l'iPhone 18 de base. Parallèlement, Cupertino cherche clairement à éviter de surcharger la gamme : un choix trop large de modèles pourrait réduire la popularité de certains appareils. Apple ne souhaite pas non plus ressembler à Samsung, qui produit des dizaines de smartphones pour des volumes de livraison records, mais tire des revenus modestes de produits abordables en raison de leur faible valeur ajoutée. La nouvelle gamme de produits phares d'Apple sera donc différente.
