L'Apple Vision Pro se vend trop mal en raison du manque de contenu

Depuis son lancement en janvier 2024, le Vision Pro d'Apple n'a pas dépassé les 500 000 unités vendues. Malgré son design, sa qualité de fabrication et ses composants impeccables, ce casque est trop cher pour la plupart des clients Apple. Même pour ceux qui ne sont pas rebutés par le prix, le poids de l'appareil et le manque de cas d'utilisation clairs posent problème. La situation est aggravée par la lenteur de l'entreprise à ajouter de nouvelles fonctionnalités, selon un nouveau rapport : bien qu'il y en ait eu davantage depuis la sortie du Vision Pro, les performances sont clairement insuffisantes. Un successeur du casque équipé d'une puce M4 est attendu cette année, mais une modeste mise à jour matérielle ne devrait pas stimuler les ventes si les utilisateurs n'utilisent tout simplement pas l'appareil.
Comme le souligne Mark Gurman, le marché pour un gadget à 3 499 $ est trop restreint, et Apple doit introduire régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour maintenir l'intérêt. La vidéo immersive est un moteur potentiel, mais seulement si la bibliothèque de contenus est suffisamment importante pour justifier l'achat. À l'heure actuelle, le catalogue de ce type de contenu est extrêmement restreint : quelques épisodes seulement, ce qui est clairement insuffisant pour inciter les clients à dépenser des milliers de dollars. Parallèlement, comme l'indique le rapport, Apple dispose déjà d'un important stock de contenus immersifs prêts à l'emploi, mais l'entreprise les publie volontairement progressivement afin d'« étendre » sa bibliothèque sans investir toutes ses ressources d'un coup. Cela impacte également les ventes.
