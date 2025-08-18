Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'Apple Vision Pro se vend trop mal en raison du manque de contenu
Publié le: 18/08/2025 @ 16:00:30: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleDepuis son lancement en janvier 2024, le Vision Pro d'Apple n'a pas dépassé les 500 000 unités vendues. Malgré son design, sa qualité de fabrication et ses composants impeccables, ce casque est trop cher pour la plupart des clients Apple. Même pour ceux qui ne sont pas rebutés par le prix, le poids de l'appareil et le manque de cas d'utilisation clairs posent problème. La situation est aggravée par la lenteur de l'entreprise à ajouter de nouvelles fonctionnalités, selon un nouveau rapport : bien qu'il y en ait eu davantage depuis la sortie du Vision Pro, les performances sont clairement insuffisantes. Un successeur du casque équipé d'une puce M4 est attendu cette année, mais une modeste mise à jour matérielle ne devrait pas stimuler les ventes si les utilisateurs n'utilisent tout simplement pas l'appareil.

Comme le souligne Mark Gurman, le marché pour un gadget à 3 499 $ est trop restreint, et Apple doit introduire régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour maintenir l'intérêt. La vidéo immersive est un moteur potentiel, mais seulement si la bibliothèque de contenus est suffisamment importante pour justifier l'achat. À l'heure actuelle, le catalogue de ce type de contenu est extrêmement restreint : quelques épisodes seulement, ce qui est clairement insuffisant pour inciter les clients à dépenser des milliers de dollars. Parallèlement, comme l'indique le rapport, Apple dispose déjà d'un important stock de contenus immersifs prêts à l'emploi, mais l'entreprise les publie volontairement progressivement afin d'« étendre » sa bibliothèque sans investir toutes ses ressources d'un coup. Cela impacte également les ventes.
Apple décide de ne pas sortir l'iPhone ... »« Test System Shock 2: 25th Anniversary Re...
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-08Apple décide de ne pas sortir l'iPhone 18 de "base", il faudrait donc payer plus cher
18-08L'Apple Watch bénéficiera d'une refonte majeure en 2026
18-08L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie à revêtement métallique
15-08L'iPad sera équipé du processeur A16 Bionic
14-08L'iPad mini sera doté d'un puissant processeur A19 Pro
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Un mod permet d'effectuer du parkour dans The Elder Scrolls V Skyrim
Apple Apple
Apple décide de ne pas sortir l'iPhone 18 de "base", il faudrait donc payer plus cher
Apple Apple
L'Apple Vision Pro se vend trop mal en raison du manque de contenu
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (PS5) - Retour en 1999
Programmation Programmation
Volkswagen lance un abonnement mensuel pour augmenter la puissance de ses voitures électriques
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?