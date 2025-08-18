Volkswagen lance un abonnement mensuel pour augmenter la puissance de ses voitures électriques

Se connecter  
Volkswagen lance un abonnement mensuel pour augmenter la puissance de ses voitur...
Publié le: 18/08/2025 @ 14:41:31: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLe géant automobile allemand Volkswagen (VW) a lancé un abonnement pour les clients britanniques souhaitant augmenter la puissance de certaines de ses voitures électriques. Les acheteurs d'un véhicule éligible de la gamme ID.3 peuvent choisir de payer un supplément pour exploiter pleinement la puissance du moteur. VW indique que cette « mise à niveau de puissance optionnelle » coûtera 16,50 £ [22 $] par mois ou 165 £ [220 $] par an. Il est également possible de souscrire un abonnement à vie à 649 £. Un porte-parole de VW a déclaré à la BBC que donner la possibilité aux clients d'acheter plus de puissance pour leur voiture n'avait « rien de nouveau ». « Historiquement, de nombreux véhicules essence et diesel étaient proposés avec des moteurs de même cylindrée, mais avec la possibilité d'en choisir un plus puissant », a-t-il ajouté.
