YouTube envisage d'accueillir les Oscars selon Bloomberg

La plupart des entreprises en lice pour devenir le prochain foyer des Oscars ne vous surprendront pas. ABC, filiale de Walt Disney, diffuse la cérémonie depuis près de cinquante ans. NBCUniversal, filiale de Comcast, est avide de nouveaux événements en direct. Netflix, c'est Netflix. Amazon investit massivement dans la programmation en direct et les films originaux. Et CBS, filiale de Paramount, vient de perdre les Grammys . Mais une surprise plane : YouTube. Le site vidéo appartenant à Google a demandé à acquérir les droits des Oscars, selon deux sources proches du dossier. Cela ne signifie pas que YouTube obtiendra les droits. La cérémonie sera diffusée sur ABC au moins jusqu'en 2028, et l'Academy of Motion Pictures Arts & Sciences est en pleine négociation. Nombre des candidats peuvent proposer à la fois un réseau de diffusion et un service de streaming. Au moins trois d'entre eux possèdent de grands studios de cinéma qui privilégient les salles de cinéma.
Plus d'actualités dans cette catégorie
13-08YouTube lance une vérification de l'âge par IA aux États-Unis, qui restreindra automatiquement les utilisateurs estimés avoir moins de 18 ans
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité