L'Apple Watch bénéficiera d'une refonte majeure en 2026

Apple prépare l'une des plus importantes mises à jour de sa gamme de montres connectées de ces dernières années : une refonte majeure de l'Apple Watch est prévue l'année prochaine, qui pourrait différer sensiblement des modèles actuels. En septembre, l'entreprise présentera l'Apple Watch Series 11 et l'Apple Watch Ultra 3, ainsi que watchOS 26. Cependant, ces modèles n'apporteront pas de changements radicaux : leur design ne sera que légèrement amélioré. En revanche, selon les rumeurs, l'Apple Watch Series 12 constituerait une véritable avancée. Selon un article de DigiTimes, Apple prévoit une refonte majeure de la future version haut de gamme de la montre. Le détail le plus intéressant réside dans la nouvelle disposition des capteurs, composée de huit capteurs situés dans un anneau sur le panneau inférieur de l'appareil, sous le verre de protection.
Cette approche est cohérente avec les premières fuites concernant les prototypes de la Series 10, qui montraient également huit marques formant un cercle. Si ces informations se confirment, cette refonte constituera une étape importante dans le développement des technologies de capteurs de l'Apple Watch. Doubler le nombre de capteurs permettra d'améliorer la précision des mesures et de réduire la dépendance aux algorithmes logiciels. Parallèlement, le logiciel, au contraire, améliorera encore les résultats, faisant de la montre un outil de suivi de santé plus précis. De plus, la refonte des capteurs permettra d'améliorer l'efficacité énergétique, un facteur clé de l'équilibre entre fonctionnalités et autonomie. Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs qui doivent encore être vérifiées lors de la sortie.
