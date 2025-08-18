Google Messages vous permet désormais de supprimer les messages de tout le monde en même temps

Se connecter  
Publié le: 18/08/2025 @ 14:30:48: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleIl est déjà arrivé à tout le monde de recevoir un message inutile et de souhaiter le renvoyer immédiatement. Les utilisateurs de Google Messages ont désormais cette possibilité : grâce à la technologie RCS, l'entreprise a commencé à implémenter une fonction permettant de supprimer les messages non seulement sur l'écran, mais aussi sur l'appareil du destinataire. Cette fonctionnalité, annoncée en début d'année, se répand désormais massivement, offrant aux utilisateurs la protection tant attendue contre les erreurs. Selon Android Authority, Google Messages permet désormais de supprimer les messages déjà envoyés en choisissant l'option « Supprimer pour moi » ou « Supprimer pour tout le monde ». Auparavant en phase de test bêta, cette fonctionnalité est désormais accessible au grand public.

Cette nouvelle fonctionnalité résout l'un des problèmes les plus courants : les messages envoyés accidentellement ou « incorrects ». Une option similaire fonctionne depuis longtemps dans iMessage et WhatsApp, et Google rattrape désormais ses concurrents en rendant son service plus attractif. Cependant, la suppression d'un message est limitée dans le temps, environ 15 minutes après son envoi. C'est un véritable soulagement pour les utilisateurs, car Google Messages est leur principal moyen de communication. Désormais, plus besoin de se soucier des erreurs de texte, même s'il est important de rappeler qu'il est désormais impossible de supprimer les captures d'écran des échanges ou des messages consultés. C'est une solution plutôt intéressante.
