L'iPhone 17 Pro Max sera doté d'une batterie à revêtement métallique
Publié le: 18/08/2025 @ 14:30:25: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleÀ moins d'un mois de la présentation d'Apple en septembre, des images internes de l'iPhone 17 Pro ont déjà fuité en ligne. Elles confirment les changements de design annoncés précédemment, et nous avons désormais une confirmation visuelle de ce qui distingue l'iPhone 17 Pro Max du reste de la gamme. Le modèle sera doté d'une batterie avec revêtement métallique au lieu du film noir habituel de la génération précédente du Pro Max. Ce design, apparu pour la première fois sur l'iPhone 16 Pro, vise à améliorer la dissipation thermique. C'est particulièrement important pour l'iPhone 17 Pro Max, car le smartphone sera équipé d'optiques plus lourdes et nécessitera un système de refroidissement fiable en cas de fortes sollicitations. Cette innovation n'est donc pas décorative, mais bien pratique. La forme des batteries est également intéressante : une version en L, destinée aux versions avec emplacement pour carte SIM physique, et une autre, plus rectangulaire, destinée aux modèles eSIM uniquement, destinés au marché américain. Cela suggère qu'Apple adapte l'architecture interne de ses smartphones aux différentes régions, en tenant compte des spécificités de la demande et des normes. La photo montre également clairement un module photo agrandi. Ceci est dû à l'introduction d'un nouveau téléobjectif de 48 MP avec objectif mobile, qui offrira un zoom optique 5-8x. Cette option sera l'un des arguments clés pour passer à l'iPhone 17 Pro Max.
