L'iPad sera équipé du processeur A16 Bionic
Publié le: 15/08/2025 @ 18:57:20: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleEn mars, Apple a lancé son nouvel iPad d'entrée de gamme équipé de la puce A16 Bionic, mais selon des informations récentes, l'entreprise prépare déjà son successeur. Aujourd'hui, il a été révélé que la prochaine version de l'iPad abordable sera équipée du processeur A18, le même que celui utilisé dans l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus et l'iPhone 16e. Cette information est apparue grâce à des références dans le code révélées accidentellement par Apple elle-même. Malgré son caractère prématuré, elle est donc officiellement confirmée. Le passage à l'A18 permettra au nouveau produit de prendre en charge les fonctions Apple Intelligence, ce qui constituera sans aucun doute l'un des principaux atouts de l'appareil. Il convient toutefois de rappeler que le géant de Cupertino n'est pas très doué pour développer et promouvoir ses fonctions basées sur l'IA.

Actuellement, le fabricant accuse un net retard sur ses concurrents dans ce domaine. La sortie d'une tablette abordable basée sur l'IA n'apportera donc que peu d'avantages aux acheteurs potentiels. Parallèlement, le nouvel iPad à petit prix devrait être commercialisé au printemps prochain ; d'ici là, le fabricant pourra améliorer ses services basés sur l'intelligence artificielle afin qu'ils aient une valeur ajoutée significative. Selon les rumeurs, le design de la tablette resterait inchangé, le principal changement étant la nouvelle puce. Le modèle actuel démarre à 349 $ ; on ne sait pas encore si ce prix sera maintenu, mais il y a de l'espoir, car le produit a attiré l'attention précisément grâce à son prix extrêmement abordable. Avec un prix plus élevé, la situation devrait changer.
