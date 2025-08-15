Se connecter  
La puce MediaTek Dimensity 9500 s'avère peu puissante
Publié le: 15/08/2025 @ 18:56:29: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileSelon certaines rumeurs, MediaTek dévoilerait sa puce phare Dimensity 9500 un jour avant le lancement du Snapdragon 8 Elite Gen 2 par Qualcomm, ce qui pourrait lui conférer un avantage certain. Cependant, cet effet est rapidement atténué par les résultats des derniers tests : le nouveau processeur MediaTek n'a pas été très convaincant lors des benchmarks. Il est toutefois trop tôt pour tirer des conclusions définitives, et ce pour plusieurs raisons. La base de données Geekbench 6 a récemment révélé les résultats du prochain Vivo X300 équipé de la puce Dimensity 9500 : 2 352 points au test monocœur et 7 129 au test multicœur. On s'attendait auparavant à une configuration 2 + 6 cœurs, comme le Snapdragon 8 Elite Gen 2, mais en réalité, c'est une configuration 1 + 3 + 4 cœurs qui est utilisée, avec une fréquence maximale du cœur principal de 4,20 GHz (légèrement supérieure à 4,00 GHz lors des tests).

Selon une source interne, la puce fonctionnait en dessous des fréquences annoncées, ce qui aurait pu conduire à des résultats aussi modestes. Le Dimensity 9500 est probablement encore en phase d'optimisation et, à l'approche de sa sortie, les résultats seront meilleurs. Il est à noter que le Snapdragon 8 Elite Gen 2, intégré au Samsung Galaxy S26 Edge, a également fonctionné lors des tests avec une fréquence de cœurs de performance réduite : 4,00 GHz au lieu des 4,74 GHz standard. Malgré cela, il a obtenu 3 393 points au test monocœur et 11 515 points au test multicœur, soit jusqu'à 61 % de plus que le Dimensity 9500. Les deux puces ont été testées à des fréquences réduites, la comparaison peut donc être considérée comme relativement juste. Et les fans de MediaTek n'apprécieront pas beaucoup cela.
