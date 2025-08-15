Le Brésil veut interdire aux mineurs de moins de 16 ans d'utiliser les réseaux sociaux sans surveillance parentale Début du fil de discussionBouton de rose Date de débutil y a 6 minutes

Le projet de loi du gouvernement Lula (Parti des travailleurs) visant à réguler les géants du numérique impose aux enfants et adolescents de moins de 16 ans de lier leurs comptes de réseaux sociaux à ceux d'adultes responsables, selon un projet obtenu par Folha. Cette proposition, élaborée par le ministère de la Justice, a été discutée par le président avec huit ministres lors d'une réunion au palais du Planalto mercredi . Le projet exige que les plateformes incluent des outils permettant la médiation et la supervision parentales, leur donnant notamment le pouvoir de bloquer du contenu ou des fonctionnalités sur les comptes de leurs enfants, de surveiller les interactions avec les autres utilisateurs et de limiter le temps d'utilisation. Le texte stipule que « les comptes d'adolescents de moins de 16 (seize) ans ou associés à des enfants ou des adolescents doivent être liés à un adulte responsable sur ces services » et que ces services « doivent fournir des outils de médiation parentale limitant ou supprimant la capacité des autres utilisateurs à communiquer avec les enfants et les adolescents ». La proposition exige également que les plateformes vérifient l'âge des utilisateurs. Le ministère de la Justice a élaboré et révisé des classifications par âge, mais en pratique, aucune mesure n'est prise pour empêcher l'accès des enfants et des adolescents n'ayant pas atteint l'âge recommandé.
