Samsung prépare des lunettes intelligentes pour 2026

Le marché de l'électronique grand public pourrait bientôt voir un nouvel acteur débarquer sur le segment des lunettes connectées. Samsung investit dans les technologies portables depuis des années et se prépare désormais à pénétrer un segment jusqu'alors inconnu. Si les informations se confirment, les premiers modèles devraient apparaître dans moins de deux ans. Des rapports indiquent que le géant sud-coréen prévoit de lancer ses premières lunettes intelligentes fin 2026. L'appareil devrait ressembler aux populaires lunettes Ray-Ban Meta AI ou aux Huawei Eyewear 2, mais Samsung a l'intention de proposer ses propres solutions qui s'intégreront fermement dans l'écosystème Galaxy. La première génération ne sera pas dotée d'un écran, ce qui la distinguera des casques de réalité augmentée avancés. Elle sera équipée d'une caméra, de microphones et de haut-parleurs, permettant aux utilisateurs de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos, de discuter avec un assistant IA ou d'écouter de la musique depuis leur téléphone, entre autres. La technologie de conduction osseuse intégrée aux haut-parleurs garantira que le son sera principalement audible par l'utilisateur, et non par les personnes à proximité.
Samsung développe déjà activement ses projets dans ce domaine. Outre le prochain modèle, des rumeurs circulent concernant des appareils sous les noms de travail Projet Haean et Projet Jinju. Leur lancement pourrait coïncider avec celui du casque de réalité mixte Projet Moohan, qui concurrencera des appareils comme l'Apple Vision Pro. L'entreprise anticipe que les lunettes connectées pourraient devenir le successeur naturel des smartphones à l'avenir, éliminant ainsi le besoin de sortir son téléphone de sa poche. Cependant, la première génération sera relativement simple et abordable, permettant une acquisition d'utilisateurs plus rapide et un positionnement renforcé sur ce nouveau segment. Samsung souhaite clairement aborder cette révolution avec prudence, mais avec une vision à long terme. Seules les générations suivantes pourraient intégrer des écrans intégrés et des fonctionnalités complètes de réalité augmentée, créant ainsi un appareil véritablement polyvalent.
