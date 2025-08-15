Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Samsung prépare des lunettes intelligentes pour 2026
Publié le: 15/08/2025 @ 17:27:56: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLe marché de l'électronique grand public pourrait bientôt voir un nouvel acteur débarquer sur le segment des lunettes connectées. Samsung investit dans les technologies portables depuis des années et se prépare désormais à pénétrer un segment jusqu'alors inconnu. Si les informations se confirment, les premiers modèles devraient apparaître dans moins de deux ans. Des rapports indiquent que le géant sud-coréen prévoit de lancer ses premières lunettes intelligentes fin 2026. L'appareil devrait ressembler aux populaires lunettes Ray-Ban Meta AI ou aux Huawei Eyewear 2, mais Samsung a l'intention de proposer ses propres solutions qui s'intégreront fermement dans l'écosystème Galaxy. La première génération ne sera pas dotée d'un écran, ce qui la distinguera des casques de réalité augmentée avancés. Elle sera équipée d'une caméra, de microphones et de haut-parleurs, permettant aux utilisateurs de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos, de discuter avec un assistant IA ou d'écouter de la musique depuis leur téléphone, entre autres. La technologie de conduction osseuse intégrée aux haut-parleurs garantira que le son sera principalement audible par l'utilisateur, et non par les personnes à proximité.

Samsung développe déjà activement ses projets dans ce domaine. Outre le prochain modèle, des rumeurs circulent concernant des appareils sous les noms de travail Projet Haean et Projet Jinju. Leur lancement pourrait coïncider avec celui du casque de réalité mixte Projet Moohan, qui concurrencera des appareils comme l'Apple Vision Pro. L'entreprise anticipe que les lunettes connectées pourraient devenir le successeur naturel des smartphones à l'avenir, éliminant ainsi le besoin de sortir son téléphone de sa poche. Cependant, la première génération sera relativement simple et abordable, permettant une acquisition d'utilisateurs plus rapide et un positionnement renforcé sur ce nouveau segment. Samsung souhaite clairement aborder cette révolution avec prudence, mais avec une vision à long terme. Seules les générations suivantes pourraient intégrer des écrans intégrés et des fonctionnalités complètes de réalité augmentée, créant ainsi un appareil véritablement polyvalent.
Le Brésil veut interdire aux mineurs de... »« Test Warhammer 40.000 Space Marine II (P...
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-08Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture
13-08Mini PC Beelink GTR9 Pro puissant au prix de 1 800 $
13-08Le téléviseur Micro RGB de 115 pouces de Samsung est vendu au prix de 32 450 $
12-08NVIDIA présente la carte graphique RTX 5090 D V2
12-08Samsung va produire de la mémoire pour les cartes graphiques NVIDIA
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPad sera équipé du processeur A16 Bionic
Mobile Mobile
La puce MediaTek Dimensity 9500 s'avère peu puissante
Internet Internet
Le Brésil veut interdire aux mineurs de moins de 16 ans d'utiliser les réseaux sociaux sans surveillance parentale Début du fil de discussionBouton de rose Date de débutil y a 6 minutes
Matériel Matériel
Samsung prépare des lunettes intelligentes pour 2026
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Warhammer 40.000 Space Marine II (PS5) - Une suite treize ans après
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?