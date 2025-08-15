Instagram travaille sur une nouvelle fonctionnalité unique appelée « Picks », conçue pour connecter les utilisateurs à des personnes partageant leurs centres d'intérêt . L'objectif est de faire de l'application non seulement un lieu de découverte de contenu, mais aussi un espace pour créer et renforcer des liens personnels, à l'instar des nouvelles fonctionnalités ajoutées à Threads . Selon les premières informations partagées sur X par le leaker Alessandro Paluzzi , Picks vous permettra de sélectionner vos centres d'intérêt parmi des catégories comme les films, les séries TV, les livres, la musique et les jeux vidéo. Une fois la liste compilée, l'algorithme d'Instagram identifiera les correspondances avec les choix de vos amis, en soulignant les similitudes. L'idée est de transformer ces coïncidences en opportunités d'engager de nouvelles conversations ou d'approfondir des relations existantes. Il ne s'agit pas d'une simple liste de mentions « J'aime », mais d'un système visant à favoriser des interactions plus personnelles que les simples mentions « J'aime » ou commentaires sur les publications. À certains égards, cela ressemble aux applications de rencontres comme Tinder , qui permettent aux utilisateurs de sélectionner leurs centres d'intérêt dans une liste, qui sont ensuite utilisés par l'algorithme pour suggérer des profils ayant des intérêts similaires. Cette fonctionnalité est actuellement en développement interne et n'est pas accessible au public .
Adam Mosseri, PDG d'Instagram, a déclaré qu'en 2025, la plateforme se concentrerait sur la créativité et la connexion . Picks semble parfaitement s'inscrire dans cette stratégie, offrant des outils permettant d'interagir davantage avec ceux que l'on connaît déjà, plutôt que de se limiter à une consommation passive de contenu. Mosseri a évoqué sa volonté de « rendre la consommation de contenu plus interactive et sociale » et d'« explorer de nouvelles façons de connecter les gens avec leurs amis ». Dans ce contexte, une fonctionnalité comme Picks peut faciliter des échanges authentiques , à partir de passions partagées. Cependant, l'ajout de nouvelles fonctionnalités à une application déjà riche en outils n'est pas toujours accueilli avec enthousiasme . L'expérience avec Instagram Map , récemment disponible dans certains pays, a montré que certains utilisateurs préféreraient une interface plus épurée, centrée sur ce qui fonctionne déjà. Reste à savoir si Picks sera perçu comme une valeur ajoutée ou comme une option sous-exploitée.
