Google Photos obtient un nouvel onglet "Créer" sur smartphones
Publié le: 15/08/2025 @ 15:06:21: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle Photos se dote d'un nouvel onglet entièrement dédié à la créativité . L'application, devenue au fil des ans un outil incontournable pour stocker et gérer images et vidéos, introduit une section regroupant tous les outils permettant de transformer nos contenus en projets plus élaborés, notamment de nouveaux outils d'IA . Le nouvel onglet « Créer » , bientôt disponible sur Android et iOS, promet de simplifier l'accès à des fonctionnalités telles que les collages, les animations et les vidéos personnalisées. Cette petite révolution d'interface vise à simplifier les étapes et les menus fastidieux, en offrant toutes les options pour donner vie à vos idées d'un simple clic. Avec le nouvel onglet « Créer » , Google Photos centralise tous les outils permettant de travailler avec nos images et vidéos sur un seul écran . L'icône, représentant un pinceau stylisé, se situe entre les onglets « Collections » et « Recherche ». Un clic sur l'icône ouvre une grille de fonctions avec des aperçus animés affichant le résultat en temps réel. Pour être précis, 9to5google rapporte que les outils disponibles incluent :

Animations : Courts GIF créés à partir de photos et de vidéos sélectionnées ;
Photos cinématographiques – Appliquez un effet 3D réaliste aux images statiques ;
Collage : combinez plusieurs photos en une seule composition, avec 16 modèles prédéfinis ;
Vidéos phares : montages musicaux combinant photos et vidéos ;
Photo en vidéo : Transformez un instantané en un clip animé de six secondes ;
Remix : appliquer des styles spéciaux, comme l'effet « Anime » (fonction de déploiement progressif).

Cette nouvelle organisation réduit la nécessité de naviguer dans le menu « + » en haut à droite, qui existe toujours mais reste davantage orienté vers la création d'albums et de tirages, tout en dupliquant certaines fonctions créatives. Le nouvel onglet « Créer » est déployé avec la version 7.40 de Google Photos pour Android et sera disponible ultérieurement sur iOS. Tous les utilisateurs ne le voient pas encore , signe que le déploiement est progressif et qu'il faudra peut-être plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour que tous les appareils compatibles soient disponibles.
