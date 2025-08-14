Se connecter  
L'iPad mini sera doté d'un puissant processeur A19 Pro
Publié le: 14/08/2025 @ 21:28:12: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon MacRumors, il semblerait qu'Apple ait accidentellement divulgué des informations sur plusieurs appareils à venir dans son code. L'un des fragments indique notamment que l'entreprise prévoit d'utiliser la puce M5 dans la prochaine génération du casque Vision Pro, ce qui coïncide avec les prévisions antérieures de l'analyste de la chaîne d'approvisionnement Ming-Chi Kuo. Mais ce n'est pas seulement le casque qui attend une mise à jour : selon MacRumors, le nouvel iPad mini pourrait être équipé du même processeur A19 Pro que celui prévu pour l'iPhone 17 Pro, qui sortira en septembre. C'est une décision plutôt étrange, car l'iPad mini est un appareil extrêmement abordable dans la gamme du fabricant, ce qui signifie qu'y intégrer un processeur phare n'est pas très logique. D'un autre côté, le fabricant pourrait revoir sa politique tarifaire sur ce segment.

Le code mentionne également que la prochaine version de l'Apple TV pourrait remplacer l'ancien processeur A15 Bionic par l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro, ce qui devrait améliorer considérablement les performances du décodeur. Des sources internes en ont déjà parlé : le fabricant souhaite transformer le décodeur en véritable console de jeu, mais pour les jeux mobiles. De plus, le HomePod mini mis à jour pourrait recevoir une puce avec l'architecture System in Package, déjà utilisée dans les Apple Watch Series 9 et Series 10. Selon MacRumors, Apple prévoit d'utiliser la même plateforme pour la Watch Series 11, dont la sortie est prévue le mois prochain.
