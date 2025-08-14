Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft améliore la prise en charge des jeux sur la plateforme ARM
Publié le: 14/08/2025 @ 21:27:26: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMicrosoft ajoute la prise en charge du téléchargement de jeux compatibles ARM64 à l'application Xbox pour Windows sur ARM. Les participants Windows Insider peuvent désormais tester une mise à jour leur permettant d'installer ces jeux localement, sans passer par Xbox Cloud Gaming. Jusqu'à présent, sur des appareils comme la Surface Pro 12 équipée de processeurs Qualcomm, l'application Xbox permettait uniquement de jouer à des jeux diffusés depuis Xbox Cloud Gaming. Avec cette nouvelle mise à jour, pour la première fois, certains jeux ARM64 des bibliothèques PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate pourront être installés et utilisés directement sur les appareils fonctionnant sur la plateforme ARM.

Selon Microsoft, les équipes Windows et Xbox collaborent pour garantir la compatibilité du catalogue Game Pass avec la plateforme ARM et préparent également de nouvelles fonctionnalités qui élargiront la liste des jeux disponibles sur les PC Windows 11 sous ARM dans les prochains mois. La version ARM64 de l'application Xbox a été lancée en 2022, mais à cette époque, les jeux compilés nativement pour Windows sous ARM étaient trop peu nombreux. Les utilisateurs peuvent désormais vérifier la compatibilité sur le site officiel Windows on ARM Ready. Il convient toutefois de noter d'emblée que les performances globales de ces systèmes ne sont pas très élevées ; il ne faut donc pas s'attendre à des performances exceptionnelles. Les utilisateurs pourront simplement désormais exécuter leurs jeux préférés en mode natif, sans passer par le cloud, avec des paramètres graphiques relativement corrects. C'est un avantage non négligeable.
L'iPad mini sera doté d'un puissant pro... »« Kodak a trouvé de l'argent et a changé...
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-08Test Ready or Not (PS5) - Le successeur spirituel de S.W.A.T. 4 enfin sur consoles
13-08Test Lollipop Chainsaw RePOP (Nintendo Switch) - Un remaster d'un jeu atypique
12-08Test God of Weapons (PS5) - Atteignez les sommets d'une tour dans un rogue like accessible  1
11-08Test Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (PS5) - Une suite améliorée
08-08id Software annonce la sortie de Heretic + Hexen sur consoles et PC
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPad mini sera doté d'un puissant processeur A19 Pro
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Microsoft améliore la prise en charge des jeux sur la plateforme ARM
Matériel Matériel
Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture
Apple Apple
Apple ramène une fonctionnalité importante sur l'Apple Watch
Microsoft Microsoft
Microsoft Lens dit au revoir à ses utilisateurs ! Nous connaissons la date de fermeture de l'application.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?