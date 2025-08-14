Microsoft améliore la prise en charge des jeux sur la plateforme ARM

Publié le: 14/08/2025 @ 21:27:26: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Microsoft ajoute la prise en charge du téléchargement de jeux compatibles ARM64 à l'application Xbox pour Windows sur ARM. Les participants Windows Insider peuvent désormais tester une mise à jour leur permettant d'installer ces jeux localement, sans passer par Xbox Cloud Gaming. Jusqu'à présent, sur des appareils comme la Surface Pro 12 équipée de processeurs Qualcomm, l'application Xbox permettait uniquement de jouer à des jeux diffusés depuis Xbox Cloud Gaming. Avec cette nouvelle mise à jour, pour la première fois, certains jeux ARM64 des bibliothèques PC Game Pass et Xbox Game Pass Ultimate pourront être installés et utilisés directement sur les appareils fonctionnant sur la plateforme ARM.
Selon Microsoft, les équipes Windows et Xbox collaborent pour garantir la compatibilité du catalogue Game Pass avec la plateforme ARM et préparent également de nouvelles fonctionnalités qui élargiront la liste des jeux disponibles sur les PC Windows 11 sous ARM dans les prochains mois. La version ARM64 de l'application Xbox a été lancée en 2022, mais à cette époque, les jeux compilés nativement pour Windows sous ARM étaient trop peu nombreux. Les utilisateurs peuvent désormais vérifier la compatibilité sur le site officiel Windows on ARM Ready. Il convient toutefois de noter d'emblée que les performances globales de ces systèmes ne sont pas très élevées ; il ne faut donc pas s'attendre à des performances exceptionnelles. Les utilisateurs pourront simplement désormais exécuter leurs jeux préférés en mode natif, sans passer par le cloud, avec des paramètres graphiques relativement corrects. C'est un avantage non négligeable.
