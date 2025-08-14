Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture

Dans un document réglementaire déposé lundi, Kodak a averti les investisseurs que l'entreprise, vieille de 133 ans, ne disposait pas de fonds suffisants pour rembourser une dette d'environ 500 millions de dollars arrivant à échéance, ce qui suscite des doutes quant à sa capacité à poursuivre ses activités. Cependant, dans des déclarations aux journalistes, Kodak a déclaré qu'elle prévoyait de recourir à son fonds de pension pour rembourser une grande partie de sa dette avant son échéance. « Kodak est confiant dans sa capacité à rembourser par anticipation une partie importante de sa facilité de prêt à terme et à restructurer, prolonger ou refinancer la dette restante et/ou les obligations privilégiées. Pour effectuer ces remboursements, nous prévoyons d'utiliser environ 300 millions de dollars de liquidités que nous prévoyons de recevoir en décembre grâce au redressement et au règlement de notre fonds de pension américain. Une fois le redressement achevé, Kodak n'aura pratiquement plus de dette nette et affichera son bilan le plus solide depuis de nombreuses années », a déclaré l'entreprise. Selon Denissa Goldbarg, directrice du marketing et des ventes chez EAMER, la mention « exploitation continue » dans le formulaire 10-Q est une obligation d'information, car la dette est exigible dans les 12 mois suivant la date de dépôt. Mme Goldbarg a souligné qu'à l'issue de ce processus, Kodak sera dans une situation financière plus solide que jamais.
