Apple ramène une fonctionnalité importante sur l'Apple Watch
Publié le: 14/08/2025 @ 21:25:14: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa surveillance de l'oxygène dans le sang revient sur l'Apple Watch, mais sous une forme différente. Apple publie dès aujourd'hui une mise à jour logicielle incluant une version repensée de cette fonctionnalité pour les Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra 2, contournant ainsi l'interdiction d'importation imposée par la Commission du commerce international des États-Unis. Désormais, les données de SpO2 collectées par la montre seront traitées et calculées sur l'iPhone associé, plutôt que sur l'appareil lui-même. Vous ne pourrez plus les consulter au poignet ; les mesures seront disponibles dans la section Respiratoire de l'application Santé de votre iPhone. Apple a indiqué que les douanes américaines avaient autorisé l'importation des modèles dotés de ce mécanisme mis à jour. Cette révision ne concerne que les montres vendues après le 17 janvier 2024, date d'entrée en vigueur de l'interdiction. Les modèles achetés antérieurement, ainsi que les appareils vendus hors des États-Unis, ne sont pas concernés par ces changements ; ils conserveront la fonction de mesure d'origine. Vous pouvez déterminer si un modèle fait partie des modèles mis à jour grâce à son numéro de série ; il doit se terminer par LW/A. Pour bénéficier de la nouvelle version de la fonction, les propriétaires de Series 9, 10 et Ultra 2 doivent mettre à jour leur montre vers watchOS 11.6.1, et leur iPhone vers iOS 18.6.1. Cette interdiction fait suite à un long litige juridique entre Apple et Masimo, fabricant d'oxymètres de pouls médicaux. En 2020, Masimo a accusé Apple de violation de plusieurs brevets et de vol de secrets commerciaux, et a déposé une plainte en 2021, ce qui a conduit à une interdiction d'importation en décembre 2023.
