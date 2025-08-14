Microsoft Lens dit au revoir à ses utilisateurs ! Nous connaissons la date de fermeture de l'application.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft Lens dit au revoir à ses utilisateurs ! Nous connaissons la date de f...
Publié le: 14/08/2025 @ 17:07:09: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft Lens, l'une des applications de numérisation de documents les plus populaires, cessera bientôt de fonctionner. La décision du géant de Redmond pourrait surprendre de nombreux utilisateurs qui l'utilisent depuis des années, au travail comme au quotidien. Bien que Microsoft assure proposer une alternative, cette nouvelle solution ne satisfera pas tout le monde. L'application a été lancée en 2014 sous le nom d'Office Lens et a été rebaptisée Microsoft Lens en 2021. Sa popularité a grandi grâce à sa simplicité d'utilisation et à la numérisation efficace de documents, notes, cartes de visite et tableaux blancs, avec la possibilité de les convertir au format PDF, Word ou Excel. Elle intégrait également OneNote et OneDrive, ainsi qu'une option d'exportation directe des données vers d'autres programmes Microsoft. Microsoft a progressivement supprimé Lens sur plusieurs mois. Les utilisateurs commenceront à recevoir des notifications officielles concernant les changements à venir en septembre 2025. Mi-octobre, l'application disparaîtra de Google Play et de l'App Store, empêchant toute nouvelle installation. Un mois plus tard, la page de l'application sera complètement supprimée des deux stores. Le 15 décembre 2025, la date limite sera dépassée et l'application ne permettra plus la numérisation de documents, même pour les utilisateurs actuels. Heureusement, les fichiers créés précédemment resteront accessibles là où ils ont été enregistrés.

Pourquoi Microsoft Lens disparaît du marché ? La raison officielle est l'intégration de la fonction de numérisation avec d'autres outils Microsoft, notamment Copilot, un assistant basé sur l'intelligence artificielle. Cette solution est destinée à prendre la relève de Lens et offre des fonctionnalités telles que la reconnaissance de texte et la conversion d'images. Le problème est que Copilot, dans sa forme actuelle, n'offre pas toutes les fonctionnalités de Lens. Il n'offre pas, par exemple, l'enregistrement direct dans Word ou PowerPoint, l'exportation de cartes de visite vers OneNote ou le travail hors ligne. De plus, certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec un abonnement Microsoft 365 payant, ce qui peut décourager certains utilisateurs.
Apple ramène une fonctionnalité import... »« Vous bloquez les publicités sur YouTube...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-08Le Xbox Design Lab rouvre ses portes avec une multitude de nouvelles fonctionnalités
05-08Xbox change de nom sur PC, Microsoft fait un changement petit mais significatif
01-08Microsoft supprime tous les mots de passe Authenticator aujourd'hui
31-07Microsoft bat des records grâce à l'IA et au cloud : sa capitalisation boursière dépasse les 4 000 milliards de dollars
29-07La vérification de l'âge sur Xbox arrive au Royaume-Uni
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPad mini sera doté d'un puissant processeur A19 Pro
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Microsoft améliore la prise en charge des jeux sur la plateforme ARM
Matériel Matériel
Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture
Apple Apple
Apple ramène une fonctionnalité importante sur l'Apple Watch
Microsoft Microsoft
Microsoft Lens dit au revoir à ses utilisateurs ! Nous connaissons la date de fermeture de l'application.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?