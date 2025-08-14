Microsoft Lens dit au revoir à ses utilisateurs ! Nous connaissons la date de fermeture de l'application.

Microsoft Lens, l'une des applications de numérisation de documents les plus populaires, cessera bientôt de fonctionner. La décision du géant de Redmond pourrait surprendre de nombreux utilisateurs qui l'utilisent depuis des années, au travail comme au quotidien. Bien que Microsoft assure proposer une alternative, cette nouvelle solution ne satisfera pas tout le monde. L'application a été lancée en 2014 sous le nom d'Office Lens et a été rebaptisée Microsoft Lens en 2021. Sa popularité a grandi grâce à sa simplicité d'utilisation et à la numérisation efficace de documents, notes, cartes de visite et tableaux blancs, avec la possibilité de les convertir au format PDF, Word ou Excel. Elle intégrait également OneNote et OneDrive, ainsi qu'une option d'exportation directe des données vers d'autres programmes Microsoft. Microsoft a progressivement supprimé Lens sur plusieurs mois. Les utilisateurs commenceront à recevoir des notifications officielles concernant les changements à venir en septembre 2025. Mi-octobre, l'application disparaîtra de Google Play et de l'App Store, empêchant toute nouvelle installation. Un mois plus tard, la page de l'application sera complètement supprimée des deux stores. Le 15 décembre 2025, la date limite sera dépassée et l'application ne permettra plus la numérisation de documents, même pour les utilisateurs actuels. Heureusement, les fichiers créés précédemment resteront accessibles là où ils ont été enregistrés.
Pourquoi Microsoft Lens disparaît du marché ? La raison officielle est l'intégration de la fonction de numérisation avec d'autres outils Microsoft, notamment Copilot, un assistant basé sur l'intelligence artificielle. Cette solution est destinée à prendre la relève de Lens et offre des fonctionnalités telles que la reconnaissance de texte et la conversion d'images. Le problème est que Copilot, dans sa forme actuelle, n'offre pas toutes les fonctionnalités de Lens. Il n'offre pas, par exemple, l'enregistrement direct dans Word ou PowerPoint, l'exportation de cartes de visite vers OneNote ou le travail hors ligne. De plus, certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec un abonnement Microsoft 365 payant, ce qui peut décourager certains utilisateurs.
Pourquoi Microsoft Lens disparaît du marché ? La raison officielle est l'intégration de la fonction de numérisation avec d'autres outils Microsoft, notamment Copilot, un assistant basé sur l'intelligence artificielle. Cette solution est destinée à prendre la relève de Lens et offre des fonctionnalités telles que la reconnaissance de texte et la conversion d'images. Le problème est que Copilot, dans sa forme actuelle, n'offre pas toutes les fonctionnalités de Lens. Il n'offre pas, par exemple, l'enregistrement direct dans Word ou PowerPoint, l'exportation de cartes de visite vers OneNote ou le travail hors ligne. De plus, certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec un abonnement Microsoft 365 payant, ce qui peut décourager certains utilisateurs.
Plus d'actualités dans cette catégorie
31-07Microsoft bat des records grâce à l'IA et au cloud : sa capitalisation boursière dépasse les 4 000 milliards de dollars
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité