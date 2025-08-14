YouTube a bloqué Adblock Plus de manière inattendue le 11 août, causant des problèmes d'accès pour de nombreux utilisateurs (principalement aux États-Unis). Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de chargement de la page dans leur navigateur, suggérant initialement une panne de service. Cependant, Tom's Guide indique que le problème provient d'une autre source. Il affecte principalement le navigateur Chrome, et après la désactivation de l'extension Adblock Plus, YouTube fonctionne à nouveau parfaitement. Cela suggère une tentative délibérée du site de décourager les utilisateurs d'utiliser des outils de blocage des publicités. En juin dernier, une situation similaire affectait les utilisateurs accédant à YouTube (et bloquant les publicités) dans Firefox . Tom's Guide explique que YouTube peut identifier les bloqueurs de publicités en analysant les requêtes publicitaires (scripts). Si ces requêtes ne sont pas envoyées, le service reconnaît que l'utilisateur utilise un bloqueur. Il est également possible d'insérer de fausses publicités dans le code de la page pour détecter les bloqueurs (elles se chargent à l'entrée de la page uniquement pour vérifier s'ils rencontrent des problèmes d'affichage). Les raisons de la décision de la direction de YouTube sont évidentes : c'est une question d'argent. Le service offre deux options aux utilisateurs : une utilisation gratuite, et donc un suivi publicitaire, ou s'en débarrasser en souscrivant à l'abonnement YouTube Premium . L'utilisation de bloqueurs de publicités est une troisième option. Populaire, mais peu souhaitable aux yeux de YouTube.
Plus d'actualités dans cette catégorie
13-08YouTube lance une vérification de l'âge par IA aux États-Unis, qui restreindra automatiquement les utilisateurs estimés avoir moins de 18 ans
30-07YouTube va commencer à estimer votre âge grâce à l'IA. Les adultes devront prouver leur âge si l'outil les considère à tort comme des adolescents.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité