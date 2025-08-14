Se connecter  
Des millions de conducteurs pourraient se perdre. Waze leur coupera l'accès à ...
Publié le: 14/08/2025 @ 17:00:12: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsAvec Google Maps et Apple Maps, Waze est l'une des applications de navigation mobile les plus populaires . Elle offre plusieurs avantages, notamment un système de signalement des incidents routiers (accidents, obstacles, contrôles de police, etc.), visibles par les autres conducteurs. Malheureusement, certains utilisateurs pourraient bientôt perdre l'accès complet à Waze. La dernière version de l'application mobile Waze fonctionnait sur les smartphones très anciens, prenant en charge Android 8 (Oreo) et Android 9 (Pie), ainsi que toutes les versions plus récentes. Il semble désormais que les propriétaires d'appareils équipés d'anciennes versions d'Android perdront l'accès complet à Waze. La dernière version de l'application Waze (bien qu'encore en version bêta, ce qui signifie qu'elle est en phase de test final) nécessite Android 10 ou une version ultérieure . Ceci est dû à la politique de Google. Comment résoudre ce problème ? Pour que Waze fonctionne correctement, vous devrez probablement mettre à jour le système d'exploitation de votre smartphone, tablette ou système d'infodivertissement de voiture. Si cela n'est pas possible (par exemple, si votre smartphone est trop ancien et que le fabricant ne le met plus à jour), vous devrez probablement acheter un appareil plus récent. Vous pouvez également continuer à utiliser l'ancienne version de Waze. Cependant, sachez que vous risquez de perdre l'accès aux nouvelles fonctionnalités et de rencontrer des failles de sécurité. Les fonctionnalités Waze existantes continueront probablement de fonctionner. Selon Android Studio, un appareil mobile Android sur huit (12,4 %) fonctionne sous Android 9 ou une version antérieure. Par conséquent, un problème potentiel avec Waze concerne un large public.
