Le premier changement concerne la personnalisation des réponses de Gemini. Le contenu ultérieur sera généré par l'IA, en tenant compte des conversations et informations précédentes. Les réponses devraient devenir de plus en plus pertinentes au fil du temps. Cette fonctionnalité est activée par défaut ; pour la désactiver, sélectionnez l'option appropriée dans les paramètres. Pour l'instant, la personnalisation des réponses n'est disponible que dans la version payante de Gemini 2.5 Pro et dans certains pays. Prochainement, elle sera également déployée dans le modèle linguistique Flash de Gemini 2.5 et dans d'autres pays. Une autre nouveauté est le mode navigation privée. Ce mode de discussion temporaire garantit que le contenu d'une conversation ne sera pas utilisé pour générer des réponses ultérieures ou entraîner le modèle linguistique. Le contenu de la conversation sera également conservé pendant 72 heures maximum, permettant à l'utilisateur de terminer ou de poursuivre la conversation.
Autre nouveauté : la possibilité d'utiliser les fichiers utilisateur (documents, photos, vidéos, captures d'écran) pour améliorer les services Google. Auparavant appelé « Activité des applications Gemini », l'outil a été renommé « Conserver l'activité ». À partir du 2 septembre, les fichiers téléchargés sur Gemini serviront à entraîner l'IA et à développer d'autres outils Google. Cette fonctionnalité peut être désactivée. Afin d'améliorer les performances des services Google, nous pouvons également autoriser l'utilisation d'enregistrements audio et vidéo (par exemple, ceux de Gemini Live ). Les utilisateurs peuvent exprimer ce souhait volontairement. Google garantit également que les données partagées ne sont pas liées au compte d'un utilisateur spécifique . Cela permet au géant américain de développer ses services tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.
Autre nouveauté : la possibilité d'utiliser les fichiers utilisateur (documents, photos, vidéos, captures d'écran) pour améliorer les services Google. Auparavant appelé « Activité des applications Gemini », l'outil a été renommé « Conserver l'activité ». À partir du 2 septembre, les fichiers téléchargés sur Gemini serviront à entraîner l'IA et à développer d'autres outils Google. Cette fonctionnalité peut être désactivée. Afin d'améliorer les performances des services Google, nous pouvons également autoriser l'utilisation d'enregistrements audio et vidéo (par exemple, ceux de Gemini Live ). Les utilisateurs peuvent exprimer ce souhait volontairement. Google garantit également que les données partagées ne sont pas liées au compte d'un utilisateur spécifique . Cela permet au géant américain de développer ses services tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité