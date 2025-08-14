Test Ready or Not (PS5) - Le successeur spirituel de S.W.A.T. 4 enfin sur consoles

Publié le: 14/08/2025 @ 14:57:33: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Autant Rainbow Six Siege a permis de pallier l'absence d'un titre SWAT au fil du temps, autant il était temps qu'une offre parallèle et encore plus tactique voit le jour. Voici donc Ready or Not, un titre déjà en Early Access sur Steam depuis un certain temps et désormais accessible dans sa forme la plus complète. Immersion, lenteur, rapidité d'exécution et fraîcheur. En bon chef d'escouade, les objectifs sont clairs : rentrer chez soi sans pertes humaines et avec un travail propre. Ready or Not résume cela dans une phrase que l'on voit parfois dans le jeu : " Nous ne sommes pas là pour créer des veuves ou des orphelins, mais pour mettre de l'ordre dans le chaos ". Cela nécessite une approche équivalente à celle qu'un agent spécial choisirait dans les 18 missions disponibles, avec des règles qui, dans d'autres jeux plus "légers", pourraient être ignorées allègrement. Ready or Not nous prépare immédiatement à l'action avec un tutoriel basique, qui nous apprend principalement à armer l'arme pour l'utiliser dans des contextes de CQB, à gérer l'équipement secondaire pour patrouiller la zone, et à donner les ordres nécessaires à nos camarades pour la réussite de la mission. Ce tutoriel n'est pas tout à fait exhaustif, car il ressemble plus à un coup de pouce de courage vers ce qui sera le véritable gameplay de Ready or Not. Une fois sur le terrain, on commence à prendre contact avec la réalité brute. Les silhouettes métalliques se transforment en personnes réelles, avec leurs approches et leurs insécurités. Potentiellement, on peut même tout faire sans tirer une seule balle pour laisser les 4 agents de soutien répondre aux ordres, mais tout part toujours de l'esprit du Commandant, le joueur. Les ordres pouvant être utilisés sont bien plus nombreux que ceux illustrés dans le didacticiel et changent en fonction de l'orientation du fusil/curseur. La manipulation peut sembler fastidieuse au début, mais il suffit d'un peu de pratique, d'engagement et de bonne volonté pour l'apprendre. Vous pouvez vous adresser à l'ensemble de l'équipe, à des paires ou à des membres individuels, et leur ordonner de vérifier les portes, de se tenir derrière elles ou de les franchir, puis de contrôler la pièce. Vous pouvez également créer des files d'actions pour opérer de manière différenciée ou encercler des ennemis.
