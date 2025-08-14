Se connecter  
Il y a plus de gens sur Threads que vous ne le pensez.
Publié le: 14/08/2025 @ 14:41:45: Par Nic007 Dans "Social"
SocialThreads a franchi un cap que peu de gens auraient pu prédire à son lancement : 400 millions d’utilisateurs actifs mensuels . En moins de deux ans, la plateforme de conversation textuelle de Meta est passée du statut de « test destiné à défier Twitter » à celui de réseau social mondial de référence. Cette croissance repose sur des facteurs stratégiques spécifiques : l' intégration avec Instagram , l'essor des événements organisés par X sous la direction d'Elon Musk et un positionnement visant à offrir un environnement plus ordonné et plus civilisé. Mais le chemin vers le leadership n'est pas sans obstacles, et le prochain défi consistera à consolider cette base d'utilisateurs et à donner à Threads une identité claire Ces derniers mois, l'application a également introduit des fonctionnalités très attendues comme la messagerie directe, l'intégration de Fediverse, des flux personnalisés et des outils d'IA, rendant l'expérience plus complète et plus compétitive. De nouvelles fonctionnalités continuent d'être ajoutées au fil du temps, signe que Meta croit profondément en sa plateforme.

Comme mentionné précédemment, Threads compte aujourd'hui 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels, contre environ 650 millions pour X. L'écart s'est également réduit en termes d'utilisation mobile quotidienne : en juin 2025, Threads comptait 115,1 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur iOS et Android, contre 132 millions pour X. Sur le web, en revanche, l'écart reste important, avec 145,8 millions de visites quotidiennes pour X et seulement 6,9 millions pour Threads. Ces chiffres montrent que la bataille se joue principalement sur les smartphones , où Meta concentre ses efforts et où Threads a connu sa plus forte croissance. Cependant, les critiques affirment que la plateforme n'a pas encore trouvé sa propre personnalité : le risque est qu'elle soit perçue comme un « Instagram avec du texte » plutôt que comme un réseau social autonome doté d'une identité forte. Parallèlement, d'autres acteurs, comme Bluesky , poursuivent leur croissance, quoique à plus petite échelle. Avec environ 10 millions d'utilisateurs , ce service décentralisé ne représente pas encore une menace directe, mais il démontre qu'il existe des alternatives à X.
