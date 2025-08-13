Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Windows 11 bénéficiera d'une nouvelle fonctionnalité d'IA dans la barre des t...
Publié le: 13/08/2025 @ 19:41:45: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft envisage de mettre à jour la barre des tâches de Windows 11 pour la rendre plus interactive. Les récentes versions préliminaires du système d'exploitation ont fait allusion à une fonctionnalité appelée « compagnons agents », un assistant IA intégré à la barre des tâches. Il est censé fournir des suggestions rapides et contextuelles sans avoir à lancer d'applications distinctes ni à mémoriser de raccourcis clavier. Microsoft a ensuite supprimé toute référence à cette fonctionnalité, probablement pour la garder secrète jusqu'à son annonce officielle. Cette nouvelle fonctionnalité s'appuierait sur la fonctionnalité « Click to Do », qui permet à l'utilisateur de maintenir la touche Windows enfoncée pour que l'IA analyse l'écran à la recherche de texte ou d'images utiles, à l'instar de la fonction « Circle to Search » de Google.

L'ajout d'un bouton dédié à la barre des tâches facilitera l'accès aux fonctionnalités et vous permettra d'effectuer des actions en un clic, de la rédaction d'un résumé à la traduction, en passant par la conversion d'images et l'utilisation de Copilot Vision. Bien que Windows 11 intègre déjà Copilot, l'intégration de l'IA directement dans la barre des tâches rendra l'interaction avec l'assistant plus naturelle et en arrière-plan, et contribuera également à optimiser les flux de travail. Cela s'inscrit dans la stratégie globale de Microsoft visant à promouvoir Copilot+ PC et le concept « AI first », où le système d'exploitation devient un partenaire actif de l'utilisateur. Cependant, une telle intégration comporte également des risques : des problèmes de contrôle et de confidentialité, notamment si l'IA fonctionne en permanence en arrière-plan.

index.ks?kelrepository=265
Le MacBook Pro sera doté d'un nouveau p... »« ARM présente la technologie de mise à ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-08Windows 10 : L'outil UpDownTool promet un support de l'OS jusqu'en 2032, mais il y a un mais
01-08Microsoft met fin au support de Windows 11 SE en octobre 2026
01-08Windows 11 dépasse Windows 10 au niveau mondial, mais pas en Europe
24-07Un PC sans protection TPM obtient Windows 11
23-07Microsoft optimise Windows 11… quatre ans après sa sortie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPad mini sera doté d'un puissant processeur A19 Pro
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Microsoft améliore la prise en charge des jeux sur la plateforme ARM
Matériel Matériel
Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture
Apple Apple
Apple ramène une fonctionnalité importante sur l'Apple Watch
Microsoft Microsoft
Microsoft Lens dit au revoir à ses utilisateurs ! Nous connaissons la date de fermeture de l'application.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?