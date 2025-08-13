Microsoft envisage de mettre à jour la barre des tâches de Windows 11 pour la rendre plus interactive. Les récentes versions préliminaires du système d'exploitation ont fait allusion à une fonctionnalité appelée « compagnons agents », un assistant IA intégré à la barre des tâches. Il est censé fournir des suggestions rapides et contextuelles sans avoir à lancer d'applications distinctes ni à mémoriser de raccourcis clavier. Microsoft a ensuite supprimé toute référence à cette fonctionnalité, probablement pour la garder secrète jusqu'à son annonce officielle. Cette nouvelle fonctionnalité s'appuierait sur la fonctionnalité « Click to Do », qui permet à l'utilisateur de maintenir la touche Windows enfoncée pour que l'IA analyse l'écran à la recherche de texte ou d'images utiles, à l'instar de la fonction « Circle to Search » de Google.
L'ajout d'un bouton dédié à la barre des tâches facilitera l'accès aux fonctionnalités et vous permettra d'effectuer des actions en un clic, de la rédaction d'un résumé à la traduction, en passant par la conversion d'images et l'utilisation de Copilot Vision. Bien que Windows 11 intègre déjà Copilot, l'intégration de l'IA directement dans la barre des tâches rendra l'interaction avec l'assistant plus naturelle et en arrière-plan, et contribuera également à optimiser les flux de travail. Cela s'inscrit dans la stratégie globale de Microsoft visant à promouvoir Copilot+ PC et le concept « AI first », où le système d'exploitation devient un partenaire actif de l'utilisateur. Cependant, une telle intégration comporte également des risques : des problèmes de contrôle et de confidentialité, notamment si l'IA fonctionne en permanence en arrière-plan.
