ARM présente la technologie de mise à l'échelle NSS pour smartphones
Publié le: 13/08/2025 @ 19:36:59: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLe jeu et les graphismes mobiles devraient connaître un essor considérable grâce à la nouvelle technologie de super-échantillonnage neuronal d'ARM, dévoilée au SIGGRAPH 2025. Cet outil de mise à l'échelle par IA est conçu pour offrir des visuels de qualité bureautique aux appareils mobiles en combinant un rendu basse résolution avec un traitement avancé par réseau neuronal. NSS sera intégré à la prochaine génération de cartes graphiques Mali et, selon ARM, permettra aux smartphones Android phares et aux appareils de jeu d'offrir des images plus nettes, des fréquences d'images plus fluides et de préserver l'autonomie de la batterie. NSS fonctionne en restituant les images à une résolution réduite, puis en les mettant à l'échelle à l'aide d'un réseau neuronal entraîné fonctionnant sur les accélérateurs neuronaux intégrés au GPU.

ARM a démontré une conversion ascendante de 540p à 1080p, produisant une image finale presque aussi bonne que l'image native, tout en nécessitant nettement moins de ressources. D'après les tests internes de l'entreprise, le traitement d'une image ne prend que 4 ms, ce qui permet de maintenir une fréquence d'images élevée sans solliciter inutilement la batterie. L'un des principaux avantages de NSS est la minimisation des artefacts typiques des anciennes méthodes de conversion ascendante, tels que le flou ou les « fantômes » sur les objets en mouvement. Le réseau neuronal comble les détails manquants, produisant une image plus nette et plus fluide, renforçant ainsi l'immersion dans les jeux. Outre les jeux, cette technologie permettra d'accélérer d'autres tâches mobiles gourmandes en ressources.

