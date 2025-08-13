Se connecter  
YouTube lance une vérification de l'âge par IA aux États-Unis, qui restreindr...
Publié le: 13/08/2025 @ 17:48:53: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoYouTube teste aux États-Unis une technologie capable de prédire si vous avez moins de 18 ans et d'appliquer automatiquement certaines restrictions à votre compte. YouTube affirme que cette initiative vise à mieux protéger les jeunes utilisateurs. Selon YouTube, les utilisateurs auront la possibilité de vérifier leur âge (par le biais d'une pièce d'identité officielle, d'un selfie ou d'une carte de crédit) s'ils pensent que le modèle d'estimation de l'âge est incorrect. Le déploiement de l'IA couvrira initialement un « petit groupe d'utilisateurs » aux États-Unis afin d'estimer leur âge, « afin que les adolescents soient traités comme des adolescents et les adultes comme des adultes », a écrit James Beser, directeur principal de la gestion des produits jeunesse de YouTube, dans un article de blog. « Cette technologie nous permettra de déduire l'âge d'un utilisateur et d'utiliser ce signal, quelle que soit la date de naissance du compte, pour proposer des expériences et des protections adaptées à son âge. » Selon YouTube, le modèle d'estimation de l'âge utilise divers indicateurs, tels que l'activité sur YouTube et la durée de vie du compte. Si le système détermine que vous avez moins de 18 ans, vous en serez informé et les protections standard pour les comptes adolescents sur YouTube seront automatiquement activées.
