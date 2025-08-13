Test Lollipop Chainsaw RePOP (Nintendo Switch) - Un remaster d'un jeu atypique

Publié le: 13/08/2025 @ 15:19:15: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Initialement développé par Grasshopper, Lollipop Chainsaw est une production qui a vu le jour en 2012 sur PS3 et Xbox 360. Un titre très original, une coutume pour le studio japonais déjà à l'origine de No More Heroes ou Shadow of the Damned. Pour ce titre, les équipes de Suda 51 avaient fait appel à James Gunn, scénariste et réalisateur d'Hollywood (L'Armée des Morts) pour raconter l'histoire de Juliet Starling, une pom-pom girl détonante. Alors qu'elle se prépare à fêter ses dix-huit ans (rappelons que la majorité est à vingt-et-un aux États-Unis), les étudiants du lycée de San Romero sont brusquement transformés en zombies. Ô surprise, la pulpeuse blonde est en réalité une chasseuse de morts-vivants aussi à l'aise avec la tronçonneuse que ne l'était Buffy avec les pieux. Son petit ami Nick n'a pas cette chance : Mordu par un zombie, il se sait condamné. Juliet décide alors d'employer la manière forte et de le décapiter ! Contre toute-attente, Nick survit (du moins sa tête), et accompagnera Juliet durant toute son odyssée, accroché à sa ceinture ! Longtemps silencieux depuis sa sortie, Dragami Games souhaitait relancer le jeu sur consoles modernes afin qu'il ne soit plus lié aux consoles traditionnelles, aujourd'hui hors service. Initialement, ils prévoyaient un remake complet du jeu, mais la situation a changé en cours de route, et Dragami Games a finalement opté pour un simple remaster. Bref, Lollipop Chainsaw RePOP est un jeu de hack'n'slash sur le thème des zombies dans lequel vous incarnez Juliet Starling , une pom-pom girl armée d'une tronçonneuse. Juliet porte la tête de son petit ami, Nick, sur sa hanche, qui l'accompagnera tout au long du jeu.
