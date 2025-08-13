Perplexity AI voudrait racheter Google Chrome pour 34.5 milliards de dollars

Publié le: 13/08/2025 @ 14:55:02: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Le web se prépare à un tournant historique. Chrome , le navigateur de Google utilisé par plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde, pourrait bientôt être vendu. Et l'acquéreur a un nom qui fait la une des journaux : Perplexity AI , la startup californienne connue pour son moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle . Le chiffre avancé est de ceux qui font sauter les yeux : il s'agit d'une offre de 34,5 milliards de dollars pour acheter le navigateur de Google. Cette proposition, entre autres, intervient à un moment crucial , avec une décision antitrust aux États-Unis qui pourrait contraindre Google à vendre son navigateur afin de réduire sa domination sur le marché de la recherche en ligne. L'accord, s'il est accepté, aurait un impact considérable sur l'équilibre du secteur et ouvrirait un nouveau chapitre dans la concurrence entre l'IA et le web traditionnel. Perplexity AI , fondée en 2022 et déjà valorisée jusqu'à 18 milliards de dollars , a mis près du double de sa valeur boursière sur la table pour tenter d'acheter Google Chrome. L'offre est entièrement « en numéraire » et, selon la société, a déjà bénéficié du soutien d'un groupe de fonds d'investissement désireux de financer l'opération. Parmi ces investisseurs figureraient d'éminents investisseurs en capital-risque, bien que leurs noms n'aient pas été dévoilés publiquement. L'objectif de Perplexity est clair : intégrer sa technologie de recherche basée sur l'IA à une plateforme qui détient plus de 60 % du marché mondial des navigateurs. C'est le moyen le plus direct de conquérir immédiatement une part de marché importante. L'entreprise n'est pas étrangère aux opérations médiatiques agressives : en janvier, elle a proposé une fusion avec la division américaine de TikTok afin de résoudre les tensions politiques entre les États-Unis et la Chine. L'acquisition de Chrome lui donnerait un accès direct à des milliards d'utilisateurs, la plaçant dans une position privilégiée pour concurrencer des concurrents comme OpenAI, qui développe son propre navigateur IA, et des géants comme Meta.
Le fait est que Chrome n’est pas seulement une passerelle vers le Web, mais également une source stratégique de données pour l’activité publicitaire de Google. La perte d'un outil comme celui-ci pourrait radicalement changer les plans de l'entreprise de Mountain View, notamment en ce qui concerne le profilage des utilisateurs. Alors, pourquoi vendre Chrome ? Il faut à nouveau parler des lois antitrust et de l' environnement juridique très délicat qui s'est développé autour de Google. En 2023, un juge fédéral américain a statué que Google détenait un monopole illégal sur le marché de la recherche en ligne. Le ministère de la Justice a proposé, en dernier recours, la cession de Chrome, considéré comme un point d'accès stratégique à Internet et un canal privilégié pour alimenter le moteur de recherche de Google. Le juge Amit Mehta devra décider d'ici quelques semaines des mesures à prendre. Les options vont de la modification des accords d'exclusivité avec Apple, Mozilla et Android à des mesures plus radicales comme l'interdiction de payer pour être le moteur de recherche par défaut et l'obligation de partager les données avec les concurrents. La vente de Chrome , décrite par certains comme une « solution plus propre et plus élégante », reste une option peu probable pour les analystes, compte tenu du rôle central du navigateur dans la stratégie d'IA de Google. Pourtant, elle pourrait s'avérer la seule option viable si le juge devait imposer une décision sévère. Dans son plan, Perplexity promettait de conserver Chromium comme projet open source , d'investir 3 milliards de dollars sur deux ans et de conserver Google comme moteur de recherche par défaut, tout en laissant les utilisateurs libres de choisir. D'autres acquéreurs potentiels, tels que Yahoo, Apollo Global Management et même DuckDuckGo, ont manifesté leur intérêt. Cependant, toute vente ouvrirait la voie à une longue bataille juridique susceptible de redéfinir l'avenir de la recherche en ligne.
