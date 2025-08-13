Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Mini PC Beelink GTR9 Pro puissant au prix de 1 800 $
Publié le: 13/08/2025 @ 14:51:24: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielBeelink a élargi sa gamme de mini-PC avec un modèle GTR9 Pro hautes performances, basé sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 à 16 cœurs et 32 threads avec une vitesse d'horloge allant jusqu'à 5,1 GHz, 80 Mo de mémoire cache L2+L3 et une puissance allant jusqu'à 140 W. Le nouveau produit dispose également de 128 Go de RAM LPDDR5x, d'un disque SSD PCIe 4.0 de 2 To, d'un système de refroidissement MSC 2.0 avec deux ventilateurs, une chambre d'évaporation et un niveau sonore de 32 dB, d'une carte graphique AMD Radeon 8060S intégrée avec 40 unités de calcul et la possibilité d'allouer jusqu'à 96 Go de mémoire RAM, de deux emplacements M.2 2280 PCIe 4.0x4, de deux ports RJ45 10GbE (Intel E610), de deux connecteurs USB4 (40 Gbit/s), d'interfaces HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1, de deux ports USB-A 10 Gbit/s et d'un port USB-C 10 Gbit/s, d'un lecteur de carte SD 4.0, d'une prise audio 3,5 mm, ainsi que de la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Le prix du PC est de 1 800 $.

index.ks?kelrepository=263
Perplexity AI voudrait racheter Google C... »« Le téléviseur Micro RGB de 115 pouces ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-08Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture
13-08Le téléviseur Micro RGB de 115 pouces de Samsung est vendu au prix de 32 450 $
12-08NVIDIA présente la carte graphique RTX 5090 D V2
12-08Samsung va produire de la mémoire pour les cartes graphiques NVIDIA
11-08SK Hynix se prépare à lancer de nouvelles puces mémoire dotées d'une technologie avancée
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPad mini sera doté d'un puissant processeur A19 Pro
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Microsoft améliore la prise en charge des jeux sur la plateforme ARM
Matériel Matériel
Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture
Apple Apple
Apple ramène une fonctionnalité importante sur l'Apple Watch
Microsoft Microsoft
Microsoft Lens dit au revoir à ses utilisateurs ! Nous connaissons la date de fermeture de l'application.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?