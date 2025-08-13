Mini PC Beelink GTR9 Pro puissant au prix de 1 800 $

Beelink a élargi sa gamme de mini-PC avec un modèle GTR9 Pro hautes performances, basé sur un processeur AMD Ryzen AI Max+ 395 à 16 cœurs et 32 threads avec une vitesse d'horloge allant jusqu'à 5,1 GHz, 80 Mo de mémoire cache L2+L3 et une puissance allant jusqu'à 140 W. Le nouveau produit dispose également de 128 Go de RAM LPDDR5x, d'un disque SSD PCIe 4.0 de 2 To, d'un système de refroidissement MSC 2.0 avec deux ventilateurs, une chambre d'évaporation et un niveau sonore de 32 dB, d'une carte graphique AMD Radeon 8060S intégrée avec 40 unités de calcul et la possibilité d'allouer jusqu'à 96 Go de mémoire RAM, de deux emplacements M.2 2280 PCIe 4.0x4, de deux ports RJ45 10GbE (Intel E610), de deux connecteurs USB4 (40 Gbit/s), d'interfaces HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1, de deux ports USB-A 10 Gbit/s et d'un port USB-C 10 Gbit/s, d'un lecteur de carte SD 4.0, d'une prise audio 3,5 mm, ainsi que de la prise en charge du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Le prix du PC est de 1 800 $.
