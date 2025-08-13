Se connecter  
Le tÃ©lÃ©viseur Micro RGB de 115 pouces de Samsung est vendu au prix de 32 450 $
PubliÃ© le: 13/08/2025 @ 14:49:52: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielSamsung a Ã©largi sa gamme de tÃ©lÃ©viseurs avec un modÃ¨le Micro RGB de 115 pouces, dotÃ© d'un rÃ©troÃ©clairage LED RGB Ã  micro-Ã©chelle. Ce nouveau produit se caractÃ©rise par une technologie propriÃ©taire avec des LED rouges, vertes et bleues Ã  contrÃ´le individuel de moins de 100 microns, offrant un rendu des couleurs, un contraste et une saturation d'image optimaux. Il est Ã©galement Ã©quipÃ© d'un moteur d'IA Micro RGB propriÃ©taire avec prise en charge de l'IA, d'une couverture complÃ¨te de la palette de couleurs BT.2020, d'une certification de l'institut allemand VDE, de la technologie antireflet Glare Free, de la prise en charge de l'assistant vocal Bixby avec IA gÃ©nÃ©rative, d'une plateforme de sÃ©curitÃ© Knox propriÃ©taire et d'un boÃ®tier mÃ©tallique. Le tÃ©lÃ©viseur est proposÃ© au prix de 32 450 $ sur le marchÃ© corÃ©en.

