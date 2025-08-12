Se connecter  
Le MediaTek Dimensity 9500 sera dévoilé un jour avant son concurrent direct
Publié le: 12/08/2025 @ 18:16:26: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileEn septembre, MediaTek et Qualcomm présenteront leurs puces mobiles phares, qui équiperont les meilleurs smartphones Android l'année prochaine. Cependant, grâce à une annonce antérieure, c'est MediaTek qui pourrait attirer davantage l'attention : selon une source interne, le Dimensity 9500 sera présenté seulement 24 heures avant la sortie de son principal concurrent, le Snapdragon 8 Elite Gen 2. Le Snapdragon Summit de Qualcomm débute le 23 septembre, et nous avons déjà pu observer aujourd'hui les premiers résultats de test du Snapdragon 8 Elite Gen 2 à l'intérieur du Galaxy S26 Edge. Cependant, ils ne sont pas très convaincants, les cœurs hautes performances ne fonctionnant pas à pleine fréquence. Digital Chat Station a par ailleurs annoncé que MediaTek tiendra sa présentation le 22 septembre, bénéficiant ainsi d'un avantage en termes d'informations et, probablement, d'une forte influence médiatique dans le secteur.

Les deux processeurs seront fabriqués grâce à la technologie 3 nm de troisième génération de TSMC, qui offrira des performances et une efficacité énergétique accrues. Parallèlement, le Dimensity 9500, contrairement aux 9400 et 9400+, abandonnera la configuration 1 + 3 + 4 au profit d'une configuration 2 + 6. MediaTek ne prévoit pas de passer à ses propres cœurs de CPU ou de GPU, conservant la conception ARM (du moins pour l'instant). Les cœurs de performance fonctionneront à 4,00 GHz, soit une fréquence supérieure à celle des Dimensity 9400/9400+, mais inférieure aux 4,74 GHz du Snapdragon 8 Elite Gen 2. La carte graphique restera la même : un Mali-G1 Ultra à 12 cœurs. Il sera intéressant de comparer les performances de ces processeurs phares en conditions réelles.

