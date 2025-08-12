NVIDIA prÃ©sente la carte graphique RTX 5090 D V2

Une nouvelle version de la carte graphique NVIDIA RTX 5090 est apparue aujourd'hui en Chine. D'aprÃ¨s les rÃ©sultats des tests, elle est presque aussi performante que la RTX 5090 D, mais uniquement dans les jeux et les benchmarks synthÃ©tiques. Comme le confirment les mesures, la configuration mÃ©moire mise Ã jour de la GeForce RTX 5090 D V2 ne limite pas les performances de la carte graphique dans les jeux. Ce n'est pas surprenant : 24 Go de mÃ©moire vidÃ©o sont largement suffisants pour les projets modernes, mÃªme en 4K, d'autant plus que certaines caractÃ©ristiques restent inchangÃ©es. Cependant, pour certaines tÃ¢ches, notamment celles liÃ©es aux performances et Ã l'IA, la rÃ©duction de la capacitÃ© mÃ©moire se fait toujours sentir. Les tests ont montrÃ© que la RTX 5090 D V2 est nettement infÃ©rieure dans ces situations. Dans les jeux et les applications, la diffÃ©rence entre les versions est minime : environ 1 Ã 2 %. La V2 accuse parfois un lÃ©ger ralentissement, mais affiche globalement les mÃªmes performances que la prÃ©cÃ©dente RTX 5090 D. Dans les jeux en 4K native, la baisse de FPS est quasiment inexistante, ce qui ravira les joueurs. En revanche, pour les tÃ¢ches de travail et d'apprentissage automatique, la rÃ©duction de 8 Go de VRAM a un impact important. Dans des applications professionnelles comme Blender et V-Ray, la situation est moins rÃ©jouissante : dans Blender, le ralentissement atteint 19 % sur Junkshop, 10,5 % sur Monster et 15,9 % sur Classroom. Dans V-Ray Benchmark, l'Ã©cart est d'environ 7,5 % dans les tests CUDA et jusqu'Ã 24,8 % dans les tests RTX. ParallÃ¨lement, la RTX 5090 D V2 est vendue presque au mÃªme prix que la RTX 5090 D, mÃªme si son prix officiel est infÃ©rieur d'environ 500 Ã 550 $ Ã la valeur marchande rÃ©elle. C'est un peu Ã©trange.
