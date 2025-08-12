Se connecter  
AMD crée un processeur pour Xbox et Xbox PC
Publié le: 12/08/2025 @ 18:11:10: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDL'APU, nom de code Magnus, serait le cœur non seulement de la prochaine génération de Xbox, mais aussi de toute une gamme de PC Xbox, ce qui promet de sérieux avantages pour AMD. Sur le forum NeoGAF, Kepler L2, un initié bien connu, a déclaré que l'APU Magnus, divulgué le mois dernier, serait utilisé à la fois dans la nouvelle console Microsoft et dans les PC Xbox, des systèmes prêts à l'emploi de partenaires OEM ayant obtenu une licence pour cette puce. Selon un autre informateur, HeisenbergFX4, les différences entre les versions console et PC seront minimes, et les développeurs de jeux n'auront pas besoin d'effectuer d'ajustements particuliers pour la console, ce segment restant un segment de niche. L'unification de la plateforme matérielle apportera plusieurs avantages à AMD : des volumes de production élevés, des conditions plus favorables chez TSMC et un bonus sous forme d'optimisations pour la prochaine génération de Xbox.

Compte tenu des problèmes d'optimisation fréquents dans le secteur des jeux sur PC, cela pourrait constituer un argument marketing de poids pour les partenaires d'AMD et de Microsoft. L'APU Magnus constituera une avancée significative pour les consoles : son architecture à puces séparées pour le processeur central et le processeur graphique est radicalement différente des dernières solutions monopuce dans ce domaine. Cette approche pourrait permettre à Microsoft d'opter pour des mises à jour matérielles plus fréquentes et d'abandonner le lien rigide avec les cycles de génération traditionnels. La seule question concerne le coût du produit final, qui influence grandement l'intérêt général des consommateurs.
