Samsung va produire de la mémoire pour les cartes graphiques NVIDIA
Publié le: 12/08/2025 @ 18:09:59: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSi vous avez suivi les développements HBM de Samsung au cours de l'année écoulée, vous avez peut-être remarqué que le paysage technologique a beaucoup évolué, notamment à mesure que l'entreprise tente de s'implanter dans la chaîne d'approvisionnement de NVIDIA. Samsung devait initialement fournir la mémoire HBM3 aux cartes graphiques NVIDIA, mais des problèmes de surchauffe auraient conduit à l'adoption de la mémoire HBM3E. Selon les médias coréens, Samsung a commencé à livrer des modules HBM3E 12 couches à NVIDIA, ce qui constitue une avancée majeure. Le rapport indique que Samsung fournira bientôt à NVIDIA 30 000 à 50 000 unités de mémoire, qui seront probablement utilisées dans la gamme Blackwell Ultra. Il y a quelques jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Samsung envisageait de baisser les prix de son HBM3E afin de figurer parmi les fournisseurs de NVIDIA et de concurrencer plus agressivement SK Hynix. Apparemment, cette stratégie tarifaire a porté ses fruits : NVIDIA est réputé pour valoriser les marges élevées de ses produits. Baisser les prix du HBM pourrait faire pencher la balance en faveur de Samsung, qui dispose de l'une des plus importantes usines de fabrication du segment. Un procédé HBM3E moins cher forcerait ses concurrents à baisser leurs prix ou permettrait à Samsung de grappiller des parts de marché. Parallèlement, l'entreprise travaille activement sur le HBM4 et bénéficie d'un avantage stratégique : Samsung dispose de ses propres lignes de production indépendantes pour les semi-conducteurs et la logique, ce qui offre une plus grande flexibilité à ses clients.
