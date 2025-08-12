Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le Samsung Galaxy S26 Edge testé avec son dernier processeur
Publié le: 12/08/2025 @ 18:09:28: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLe Qualcomm Snapdragon Summit débute le 23 septembre. Les résultats des benchmarks du Snapdragon 8 Elite Gen 2, la puce phare, n'étaient donc qu'une question de temps. Après avoir obtenu un impressionnant score de 3,8 millions de points sur AnTuTu, soit 40,7 % de plus que le Snapdragon 8 Elite le plus rapide du classement de l'application, le nouveau processeur a également été repéré dans le Samsung Galaxy S26 Edge ultra-fin. Ce smartphone a obtenu d'excellents résultats, même s'ils auraient pu être encore meilleurs. Le Galaxy S26 Edge, modèle SM-S947U, a obtenu un score de 3 393 au test monocœur et de 11 515 au test multicœur sur Geekbench 6, équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 2. L'appareil utilisait Android 16 et une configuration 2+6 cœurs similaire au Snapdragon 8 Elite standard : les cœurs performants sont cadencés à 4,74 GHz, tandis que les cœurs économes en énergie sont cadencés à 3,63 GHz.

Cette augmentation des fréquences a probablement été rendue possible par le passage de Qualcomm à la technologie TSMC de 3e génération, gravée en 3 nm, qui a permis une meilleure efficacité énergétique. Dans la configuration testée, le smartphone disposait de 12 Go de RAM, des performances plutôt impressionnantes pour un smartphone haut de gamme fin. Cependant, il s'est avéré que les six cœurs productifs ne fonctionnaient pas à la fréquence annoncée de 4,74 GHz, mais seulement à 4,00 GHz. On ignore encore s'il s'agit d'une décision de Samsung ou de Qualcomm. Il est important de noter que Geekbench 6 ne reflète pas les performances sous charge prolongée ; il ne présente que les performances maximales de la puce, sans tenir compte du bridage. Or, le bridage est un paramètre trop important pour être ignoré.
Samsung va produire de la mémoire pour ... »« L'iPhone 17 sera doté d'une nouvelle an...
Plus d'actualités dans cette catégorie
13-08ARM présente la technologie de mise à l'échelle NSS pour smartphones
12-08Le MediaTek Dimensity 9500 sera dévoilé un jour avant son concurrent direct
08-08Les smartphones Samsung Galaxy S25 battent des records de ventes
08-08Google Pixel 10 se concentrera sur la photographie IA
07-08Samsung va produire des caméras pour l'iPhone 18
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPad mini sera doté d'un puissant processeur A19 Pro
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Microsoft améliore la prise en charge des jeux sur la plateforme ARM
Matériel Matériel
Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture
Apple Apple
Apple ramène une fonctionnalité importante sur l'Apple Watch
Microsoft Microsoft
Microsoft Lens dit au revoir à ses utilisateurs ! Nous connaissons la date de fermeture de l'application.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?