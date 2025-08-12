Le Samsung Galaxy S26 Edge testé avec son dernier processeur

Le Qualcomm Snapdragon Summit débute le 23 septembre. Les résultats des benchmarks du Snapdragon 8 Elite Gen 2, la puce phare, n'étaient donc qu'une question de temps. Après avoir obtenu un impressionnant score de 3,8 millions de points sur AnTuTu, soit 40,7 % de plus que le Snapdragon 8 Elite le plus rapide du classement de l'application, le nouveau processeur a également été repéré dans le Samsung Galaxy S26 Edge ultra-fin. Ce smartphone a obtenu d'excellents résultats, même s'ils auraient pu être encore meilleurs. Le Galaxy S26 Edge, modèle SM-S947U, a obtenu un score de 3 393 au test monocœur et de 11 515 au test multicœur sur Geekbench 6, équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 2. L'appareil utilisait Android 16 et une configuration 2+6 cœurs similaire au Snapdragon 8 Elite standard : les cœurs performants sont cadencés à 4,74 GHz, tandis que les cœurs économes en énergie sont cadencés à 3,63 GHz.
Cette augmentation des fréquences a probablement été rendue possible par le passage de Qualcomm à la technologie TSMC de 3e génération, gravée en 3 nm, qui a permis une meilleure efficacité énergétique. Dans la configuration testée, le smartphone disposait de 12 Go de RAM, des performances plutôt impressionnantes pour un smartphone haut de gamme fin. Cependant, il s'est avéré que les six cœurs productifs ne fonctionnaient pas à la fréquence annoncée de 4,74 GHz, mais seulement à 4,00 GHz. On ignore encore s'il s'agit d'une décision de Samsung ou de Qualcomm. Il est important de noter que Geekbench 6 ne reflète pas les performances sous charge prolongée ; il ne présente que les performances maximales de la puce, sans tenir compte du bridage. Or, le bridage est un paramètre trop important pour être ignoré.
