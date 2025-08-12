L'iPhone 17 sera doté d'une nouvelle antenne plus fiable

Sur les générations actuelles et précédentes d'iPhone, les antennes de communication étaient situées sur les bords du cadre. Cependant, selon les dernières informations, Apple prévoit de les intégrer autour du bloc caméra central, légèrement surélevé. La logique est simple mais élégante : l'emplacement des antennes à cet endroit réduira le blindage du signal dû à la prise en main ou à la proximité d'éléments métalliques. Il sera ainsi possible d'obtenir un signal plus uniforme et de minimiser les angles morts, notamment le long des axes verticaux et diagonaux. Cela devrait améliorer la stabilité de la connexion en zone urbaine dense et en intérieur. De plus, les utilisateurs tiennent généralement leur smartphone par le bas, ce qui bloque les antennes et dégrade le signal. Ce nouveau système permettra d'éviter ces interférences.
Oui, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, mais compte tenu des précédentes fuites précises de Majin Bu, l'information semble plausible. Tout sera clair le mois prochain, lorsqu'Apple présentera la gamme iPhone 17. On ne sait pas encore si le nouveau design sera présent sur l'ensemble de la gamme ou uniquement sur les modèles Pro. Quoi qu'il en soit, une meilleure réception et une meilleure stabilité de la connexion sont attendues dans des conditions difficiles, où le réseau est généralement instable, voire inexistant. En revanche, ces innovations sont généralement peu attrayantes pour les utilisateurs en quête de quelque chose de plus intéressant, de plus lumineux et de plus impressionnant. L'amélioration des performances réseau dans le monde moderne ne peut guère être qualifiée de grand progrès.
