Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone 17 sera doté d'une nouvelle antenne plus fiable
Publié le: 12/08/2025 @ 18:08:22: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSur les générations actuelles et précédentes d'iPhone, les antennes de communication étaient situées sur les bords du cadre. Cependant, selon les dernières informations, Apple prévoit de les intégrer autour du bloc caméra central, légèrement surélevé. La logique est simple mais élégante : l'emplacement des antennes à cet endroit réduira le blindage du signal dû à la prise en main ou à la proximité d'éléments métalliques. Il sera ainsi possible d'obtenir un signal plus uniforme et de minimiser les angles morts, notamment le long des axes verticaux et diagonaux. Cela devrait améliorer la stabilité de la connexion en zone urbaine dense et en intérieur. De plus, les utilisateurs tiennent généralement leur smartphone par le bas, ce qui bloque les antennes et dégrade le signal. Ce nouveau système permettra d'éviter ces interférences.

Oui, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, mais compte tenu des précédentes fuites précises de Majin Bu, l'information semble plausible. Tout sera clair le mois prochain, lorsqu'Apple présentera la gamme iPhone 17. On ne sait pas encore si le nouveau design sera présent sur l'ensemble de la gamme ou uniquement sur les modèles Pro. Quoi qu'il en soit, une meilleure réception et une meilleure stabilité de la connexion sont attendues dans des conditions difficiles, où le réseau est généralement instable, voire inexistant. En revanche, ces innovations sont généralement peu attrayantes pour les utilisateurs en quête de quelque chose de plus intéressant, de plus lumineux et de plus impressionnant. L'amélioration des performances réseau dans le monde moderne ne peut guère être qualifiée de grand progrès.
Le Samsung Galaxy S26 Edge testé avec s... »« Test God of Weapons (PS5) - Atteignez le...
Plus d'actualités dans cette catégorie
14-08L'iPad mini sera doté d'un puissant processeur A19 Pro
14-08Apple ramène une fonctionnalité importante sur l'Apple Watch
13-08Le MacBook Pro sera doté d'un nouveau processeur M5
12-08L'iPhone 17 Air sera équipé d'un processeur A19 Pro
11-08Apple prépare une amélioration de Siri pour l'année prochaine  1
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
L'iPad mini sera doté d'un puissant processeur A19 Pro
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Microsoft améliore la prise en charge des jeux sur la plateforme ARM
Matériel Matériel
Kodak a trouvé de l'argent et a changé d'avis sur sa fermeture
Apple Apple
Apple ramène une fonctionnalité importante sur l'Apple Watch
Microsoft Microsoft
Microsoft Lens dit au revoir à ses utilisateurs ! Nous connaissons la date de fermeture de l'application.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?