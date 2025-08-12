Se connecter  
Test God of Weapons (PS5) - Atteignez les sommets d'une tour dans un rogue like ...
Publié le: 12/08/2025 @ 16:36:57: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par Archmage Games Studios, God of Weapons est un jeu d'action roguelike 3D à la troisième personne et à caméra fixe proposant des combats automatisés en arène contre des hordes d'ennemis procéduraux. Les ténèbres se sont abattues sur le monde, la dernière lumière a été volée, et le chaos et la morosité règnent partout. Des hordes d'ennemis infestent la création, et le peuple est désormais privé de tout espoir. C'est le début flou et confus de God of Weapons, où une poignée de combattants anonymes, identifiables uniquement par leur classe (qui est d'ailleurs résolument standard), doivent affronter des avalanches d'ennemis dans une certaine tour de Zhor . Malheureusement, l' histoire de God of Weapons s'arrête là, ne laissant aucune place à l'histoire, aux documents descriptifs ni aux dialogues. Nos héros sont tous totalement silencieux, et il est impossible d'échanger des mots, même avec les ennemis. Pire encore, même les lieux sont assez fades et vite répétitifs. En effet, le titre se concentre uniquement sur le gameplay, sacrifiant toute forme de narration. Même les ennemis manquent de caractérisation, apparaissant comme incroyablement standard et oubliables. L'absence de narration est regrettable, mais God of Weapons a bien d'autres atouts dans son sac. Il s'agit d'un jeu d'action 3D à la troisième personne avec une vue isométrique fixe (et donc non ajustable manuellement) proposant des combats de hordes chronométrés dans des zones fermées et bien définies, particulièrement étroites, et aux règles roguelike . Enfin, le système de combat est automatique : il suffit de courir et d'esquiver, et les armes font le reste d'elles-mêmes, agissant de manière autonome.
gbwhetsapp: Test God of Weapons (PS5) - Atteignez les sommets d'une tour dans un rogue lik...
This was a great post. I liked your ideas and can’t wait to read more from you. love from saba
 Par gbwhetsapp, Publié le 12/08/2025 @ 17:12:17
